Rho e piazza Visconti, non si potrà svoltare in via Meda

La Fase 2.2 del cantiere per la riqualificazione di piazza Visconti, che sta riguardando l’inizio di via Porta Ronca e procede secondo il cronoprogramma concordato con l’impresa, dovrebbe terminare il 21 aprile 2025. A partire da martedì 22 aprile prenderà avvio la Fase 4, che interesserà le aree vicine al Municipio e il retro della chiesa di San Vittore, un’area decisamente vasta. Di conseguenza, da quel giorno, non sarà più possibile ai veicoli attraversare la piazza per raggiungere via Meda da via De Amicis, mentre riaprirà alla viabilità il percorso De Amicis – Porta Ronca.

Saranno garantiti percorsi ciclopedonali sui marciapiedi esistenti di fronte al municipio e sul retro della chiesa: durante i lavori, i passaggi potranno subire modifiche, che verranno comunicate tramite apposita segnaletica. Davanti alla pizzeria Visconti sarà garantito un corsello destinato solo a mezzi autorizzati, per consentire ai residenti di raggiungere Villa Banfi e la Corte dei Conigli, oltre alle attività commerciali presenti.

VIA MEDA diventerà a doppio senso nel tratto tra largo don Giulio Rusconi e il parcheggio Meda-Garibaldi. Per consentire una corsia di “risalita” verranno temporaneamente cancellati i posti auto che affiancano i portici davanti al civico 11, alla banca e ad alcune attività commerciali. In un secondo momento i posti auto saranno ripristinati: sono previsti dei lavori di sistemazione della sede stradale, che verrà alzata a quota marciapiede, consentendo la creazione dei posti auto occupando il parte l’attuale marciapiede. Non andrà perso, dunque, nessuno stallo se non nei sei mesi di cantiere. Si lavorerà anche di notte per terminare prima possibile.

Il parcheggio Meda-Garibaldi verrà disciplinato da apposita segnaletica per consentire ingresso e uscita dei veicoli da e per via Meda. Sarà ripristinata la possibilità di uscire su via Dante.

Chi arriva da via Garibaldi e sbuca su via Meda potrà svoltare a destra (verrà cancellata l’aiuola al momento esistente) per raggiungere i box dei palazzi e l’area di sosta di largo don Rusconi, oppure potrà svoltare a sinistra verso l’Auditorium e via Italia.

Intanto proseguono i lavori nell’area verde della piazza con squadre appositamente dedicate: si stanno collocando i terminali irrigatori e gli arbusti da piantare sotto gli alberi. Tra maggio e giugno verranno realizzate tutte le sistemazioni dell’area verde centrale, mentre continueranno i lavori di allestimento delle nuove fontane e di sistemazione delle pavimentazioni. Per quanto riguarda la sicurezza, sarà sperimentato in tutta l’area riqualificata di piazza Visconti un sistema generato dall’intelligenza artificiale: un software predittivo in grado di intercettare comportamenti non ordinari. Un alert informerà subito le forze dell’ordine e il sistema seguirà gli spostamenti delle persone coinvolte, pur nel rispetto della loro privacy.

“Anticipiamo la Fase 4, che dovrebbe durare sei mesi – ha spiegato il Sindaco Andrea Orlandi nell’incontro con residenti e commercianti, organizzato il 3 aprile – perché si potrà agire nella bella stagione e perché gli scavi nel sottosuolo potrebbero rivelare ancora qualche elemento di interesse archeologico: in questo modo avremo tempo per recuperare eventuali ritardi dovuti a interventi della Soprintendenza. La Fase 3, più breve, è prevista ora da ottobre a dicembre e riguarderà l’ultimo tratto della piazza verso via Porta Ronca ancora non coinvolto” .

Per quanto riguarda i parcheggi, al termine della riqualificazione della piazza, riapriranno i circa trenta stalli alle spalle del Quic Sportello del cittadino.

Altri articoli di Rho su Dietro la Notizia