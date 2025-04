Oggi una giornata ricca di eventi a Santo Stefano d’Aveto

Santo Stefano d’Aveto si prepara a vivere una domenica all’insegna del divertimento, della spiritualità e della natura con tre importanti iniziative in programma oggi, che animeranno il territorio e coinvolgeranno residenti e visitatori.

2° Raduno PANDAveto

Dopo il successo della prima edizione, torna l’appuntamento dedicato agli appassionati della mitica Fiat Panda. Il raduno partirà da Villanoce (frazione di Rezzoaglio) dalle ore 8:30 alle 10:00, con ritrovo, iscrizioni e consegna gadget presso il campo sportivo.

Alle 10:30 inizierà il trasferimento in gruppo verso Santo Stefano d’Aveto, lungo percorsi differenziati (asfalto o sterrato per mezzi 4×4), con arrivo in Piazza del Castello per un aperitivo offerto dalla pasticceria Marre’.

Alle 13:00 seguiranno il pranzo e le premiazioni. ✝Via Crucis – “Camminiamo insieme nella speranza” La Parrocchia di Allegrezze invita tutte le comunità parrocchiali della Val d’Aveto all’inaugurazione della Via Crucis lungo il sentiero “Da Crusce”.

Il ritrovo è previsto alle ore 15:00 sul sagrato della Chiesa Parrocchiale di Allegrezze.

Un momento di raccoglimento e condivisione spirituale, inserito nel cammino verso il Giubileo 2025.

Apertura Seggiovia Rocca d’Aveto – Prato della Cipolla

Con l’arrivo della primavera, la seggiovia Rocca d’Aveto – Prato della Cipolla, sarà aperta dalle ore 10:00 alle 16:00. Sebbene le piste da sci restino chiuse, la montagna offre il suo volto più autentico: passeggiate, relax, aria buona e l’accoglienza del Rifugio Prato della Cipolla, pronto a deliziare gli ospiti con piatti tipici e una vista mozzafiato.

Una giornata per tutti

Santo Stefano d’Aveto si conferma meta ideale per ogni tipo di visitatore: dagli amanti dei motori agli escursionisti, dai fedeli ai buongustai. Vi aspettiamo numerosi per vivere una giornata speciale nel cuore del Parco dell’Aveto!

