Svelato parte del programma di Party Like a Deejay 2025, la festa firmata Radio Deejay che animerà l’intero Parco Sempione e l’Arco della Pace di Milano da venerdì 6 a domenica 8 giugno con tanta musica, sport e intrattenimento per un appuntamento unico sul panorama nazionale, realizzato con il Patrocinio del Comune di Milano.

Per le due grandi serate musicali all’Arco della Pace, i primi nomi dei tanti artisti che si alterneranno sul palco sono:

sabato 7 giugno BRUNORI SAS, FRANCESCO GABBANI, FRANCO126, JOAN THIELE, OLLY e domenica 8 giugno BNKR44, CAPO PLAZA, COMA_COSE, FEDEZ, PLANET FUNK, RKOMI, SHABLO TORMENTO JOSHUA E GUÈ, THE KOLORS.

Due imperdibili appuntamenti, le cui prevendite sono già aperte su TicketOne.it, per ballare e divertirsi insieme ai grandi protagonisti della musica italiana e tutti gli speaker della radio per performance live uniche a partire dalle ore 20.00.

Le line up complete di entrambe le serate saranno svelate nelle prossime settimane

Già aperte le prevendite per Radio Linetti Live, il one man show di Linus che ha registrato il sold out in tutte le date teatrali e che venerdì 6 giugno farà da grande anteprima a Party Like a Deejay.

L’appuntamento è per le 21.00 presso il Cortile delle Armi del Castello Sforzesco.

Aperte anche le prevendite degli Speakers’ Corner, previsti domenica 8 giugno, sempre al Cortile delle Armi del Castello Sforzesco, per incontrare le “voci” più amate della radio.

Tutte le prevendite (serate musicali, Radio Linetti Live e Speakers’ Corner) sono disponibili al link: www.ticketone.it/artist/party-like-deejay/.

Altri articoli di musica su Dietro la Notizia