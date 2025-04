La Volta Buona : gli ospiti della settimana 14-18 aprile 2025

È Luca Barbareschi, l’ospite che apre la nuova settimana di La Volta Buona il programma condotto da Caterina Balivo su Rai 1, in onda tutti i giorni da lunedì 14 aprile a venerdì 18 aprile, dalle ore 14 alle 16.

L’attore e regista è in scena con lo spettacolo teatrale ‘November’ di David Mamet, satira dal ritmo serrato e ironico sulle elezioni americane. Per il momento talk, invece, sono attese le protagoniste di Ne vedremo delle Belle lo show del sabato sera di Rai1: Matilde Brandi, Laura Freddi, Veronica Maya, Angela Melillo, Patrizia Pellegrino, Adriana Volpe che racconteranno retroscena e aneddoti dell’ultima puntata dello show di Rai1. Interverranno anche Giovanni Ciacci, Garrison, Lorenza Mario.

Martedi 15 aprile, sarà Paola Barale la protagonista di un’intervista a tutto tondo con Caterina Balivo, nel corso della quale ripercorrerà la sua carriera televisiva fino ai suoi più recenti impegni a teatro e in TV, soffermandosi sulla pubblicazione del libro ‘Non è poi la fine del mondo’. A seguire spazio alla fiction con con Francesco Centorame, Anna Losano e Luca Charles Brucini protagonisti di Fuochi d’artificio, in onda proprio dal 15 aprile, in prima serata su Rai1. Si parlerà, inoltre, di matrimoni e divorzi nello spazio talk con Daniel McVicar, il celebre Clarke della soap Beautiful, Andrea Roncato, con la moglie Nicole Moscariello e Carmen Russo.

Mercoledì 16 aprile, Ettore Bassi, volto amato della tv e del teatro, si racconterà nella sua nuova veste da scrittore con un romanzo dedicato ai temi sociali dal titolo ‘Dio, come mi amo… Per amarti di più!’.

Giovedì 17 aprile, saranno in studio Micaela Ramazzotti ed Edoardo Leonel giorno dell’uscita al cinema del nuovo film 30 notti con il mio ex, che li vede protagonisti.

Venerdì 18 aprile, infine, si parlerà di maternità e fecondazione assistita con Rosanna Banfi e la figlia Virginia che condivideranno la loro esperienza personale, prima del finale in musica con Enzo Avitabile: il musicista per i suoi 70 anni e 50 di carriera, proporrà un brano inedito scritto in esclusiva per La Volta Buona

