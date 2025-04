RHo il punto su alloggi riqualificati a scopo sociale

Il sindaco di Rho Andrea Orlandi prosegue il suo monitoraggio dei cantieri che stanno trasformando la città, insieme con il vicesindaco Maria Rita Vergani, i tecnici responsabili e gli assessori competenti. Gli ultimi sopralluoghi risalgono ad alcuni giorni fa e hanno toccato diversi punti del territorio.

Riqualificati appartamenti a scopi sociali

In via Torino sono stati riqualificati quattro appartamenti (uno di 70 metri quadrati, gli altri tre sulla cinquantina) grazie ai fondi PNRR per l’emergenza abitativa delle famiglie. Una convenzione in comodato gratuito, sottoscritta dall’assessore al Patrimonio Nicola Violante, affida a SERCOP gli alloggi con vincolo decennale. Saranno accolte famiglie in carico a servizi sociali di Rho, che vivono una precarietà abitativa o si trovano sotto sfratto. D’intesa con l’assessore alle Politiche sociali Paolo Bianchi, verranno messi in atto progetti temporanei di durata annuale, come previsto dai vincoli dei finanziamenti, per favorire l’autonomia. Questo dovrebbe portare a un’alternanza di residenti, per poter aiutare più persone possibile. La consegna degli appartamenti ristrutturati è prevista entro poche settimane. Al sopralluogo erano presenti il dirigente ai Servizi di programmazione economica e delle entrate Vittorio Dell’Acqua e l’ingegner Giovanni Battista Fumagalli che ha seguito i lavori.

Nuova sede per l’Archivio comunale

Il Comune di Rho ha realizzato una nuova sede, più moderna e adeguata, per l’Archivio comunale che conserva, oltre agli atti amministrativi, migliaia di documenti che raccontano la storia della città di Rho. Il capannone si trova in via Bersaglio 5, accanto agli edifici dell’ex Magazzino comunale e ad altri uffici amministrativi e tecnici. Sono stati installati degli armadi compattabili che consentono di sfruttare maggiormente lo spazio a disposizione per l’Archivio. Al fine di proteggere la documentazione dall’umidità e di conservarla a una temperatura costante, sono stati realizzati un impianto di climatizzazione mediante pompa di calore e un sistema di ventilazione meccanica controllata.

Ai fine della prevenzione incendi è stato realizzato un compartimento con contropareti in cartongesso e un soffitto sospeso in calciosilicato. L’involucro è stato adeguatamente coibentato con pannelli in lana di roccia. La struttura del capannone che ospiterà il nuovo Archivio generale è in cemento armato prefabbricato ed è stata oggetto di un intervento di miglioramento sismico, mediante controventature in acciaio e l’adeguamento delle selle d’appoggio delle travi di copertura. Le spese per l’adeguamento del capannone già esistente ammontano a 521mila euro. Gli armadi compattabili alti tre metri possono contenere ottanta tonnellate di carta, altri scaffali a vista potranno contenere altre venti tonnellate.

Il capannone è stato consegnato dall’impresa il 17 marzo 2025. La mattina del 24 marzo è partito il trasloco di 40mila faldoni dai locali sottostanti la palestra accanto alla ex scuola Marconi, trasloco appena terminato. L’Archivio è protetto da un impianto antintrusione e da un moderno impianto di spegnimento a gas. Un piccolo ufficio, con accessibilità distinta, permette l’accesso di chi richiede documenti e la consultazione degli stessi. Nell’Archivio potrà entrare soltanto personale comunale.

Al sopralluogo erano presenti l’assessore ai Lavori Pubblici edifici Emiliana Brognoli e la dirigente degli Affari generali Emanuela Marcoccia. L’Archivio è un ambito di competenza dell’assessore agli Affari generali, Alessandra Borghetti.

Centro sportivo di via De Gasperi

All’impianto sportivo di Mazzo stanno montando i pannelli fotovoltaici sul tetto della tribuna, sulla quale si stanno realizzando nuovi parapetti e la rampa di accesso. Le porte degli spogliatoi sono state rinnovate per garantire isolamento termico, gli spazi saranno riscaldati ad aria. Sono nati nuovi spogliatoi e il bagno riservato a persone con disabilità, le gradinate sono state impermeabilizzate e potranno accogliere 99 spettatori.

Il campo da calcio, il cui manto è stato rinnovato, viene già utilizzato. Lì accanto stanno sorgendo i campi da padel con abbinati appositi spogliatoi e servizi.

Al sopralluogo erano presenti l’assessore allo Sport Alessandra Borghetti, l’assessore ai Lavori pubblici edifici Emiliana Brognoli, l’ingegner Daniele Forcillo e la dirigente ai Lavori pubblici Annapaola Menotti.

Nuova scuola di Terrazzano

La struttura della nuova scuola in costruzione a Terrazzano, poco distante dall’attuale, è da tempo alla vista di tutti nella sua ossatura di base. Il maltempo dei mesi scorsi aveva generato qualche ritardo che ora l’impresa sta cercando di recuperare. Gli spazi stanno a poco a poco prendendo forma, con aule, servizi igienici, spazio per la refezione e spazi per attività del corpo insegnanti. Manca il tetto della palestra, che sarà realizzato in legno ed è affidato a un’altra impresa specializzata.

Altri articoli di Rho su Dietro la Notizia