Distributore automatico h24 di sacchi per la differenziata

Distributore automatico. Arriva anche a Liscate “Un sacco comodo” il nuovo servizio è attivo dal 5 aprile

Installato da CEM Ambiente, in collaborazione con l’Amministrazione comunale, il nuovo distributore automatico di sacchi di Ecuosacco (rosso) e del Multipack (giallo). Si trova in un punto strategico e di passaggio della città di Liscate; nel Parco dell’Acqua (a fianco della Casetta dell’Acqua).

Sabato 5 aprile alle ore 9, in presenza del Sindaco Lorenzo Fucci e dell’Assessore all’Ambiente Domenico Nicolazzo, i Presidente di CEM Ambiente Alberto Fulgione ha presentato il nuovo servizio, attivo dal giorno stesso per permettere ai cittadini di prelevare in modo semplice e veloce i sacchi tutti i giorni.

Grazie ai nuovi distributori automatici, infatti, i sacchi di Ecuosacco e del Multipack, potranno essere ritirati H24 senza più dover fare code né rispettare gli orari degli uffici. I sacchi potranno, inoltre, essere ritirati al bisogno, in ogni periodo dell’anno con una quantità annuale adeguata a ogni nucleo familiare.

“Con l’installazione di oggi – ha detto il Presidente di CEM Ambiente Alberto Fulgione – siamo presenti con il distributore di sacchetti in 27 Comuni soci con l’obiettivo di arrivare in 34 Comuni entro il 2025. Crediamo molto in questo progetto, perché rappresenta un’innovazione che semplifica la raccolta differenziata, promuovendo così la sostenibilità per cittadini e amministrazioni. Tra i principali vantaggi, i residenti dei Comuni aderenti possono prelevare i sacchi in qualsiasi punto dotato di un distributore CEM. Un traguardo significativo, reso possibile grazie all’impegno dei nostri Sindaci che, come a Liscate, hanno scelto di innovare e migliorare la quotidianità dei cittadini e degli uffici comunali”.

“La nostra amministrazione ha sempre posto al centro il rispetto per l’ambiente e il coinvolgimento attivo dei cittadini – ha detto il Sindaco Fucci. Il nuovo sistema di distribuzione è pensato per essere più efficace, attento ai consumi e comodo. Le azioni in corso – come l’incremento della raccolta differenziata, la razionalizzazione dei servizi e i controlli contro gli abbandoni – porteranno vantaggi ambientali e contribuiranno a ridurre i costi della raccolta e smaltimento, con effetti positivi per la collettività. Un ringraziamento speciale a CEM, all’assessore Nicolazzo e a tutti i dipendenti comunali per l’impegno e la disponibilità verso la realizzazione di questo progetto”.

“Il nuovo distributore automatico per i sacchetti della raccolta differenziata è stato attivato per rendere più efficiente il servizio, permettendo ai cittadini di ritirare i sacchetti in autonomia e senza attese – ha detto l’Assessore all’Ambiente Domenico Nicolazzo. L’iniziativa rientra nel progetto Ecuosacco, avviato a Liscate nel 2020, che mira a ridurre la produzione di rifiuto secco e a promuovere una gestione più responsabile. Anche per questo, non verranno distribuiti ai cittadini i sacchetti per la raccolta dell’umido. È infatti possibile, per questa tipologia di raccolta, utilizzare alternative già presenti in casa, come i sacchetti di carta e quelli compostabili del supermercato che usiamo per acquistare frutta e verdura. Anche qui, una scelta sostenibile e consapevole”.

Come si usano i distributori

Per prelevare i sacchi è necessario autenticarsi tramite la tessera sanitaria o la Carta di identità

elettronica (CIE) dell’intestatario TARI o di un componente del nucleo familiare, avvicinando il codice a barre al lettore ottico.

Dopo l’autenticazione, le istruzioni appariranno sullo schermo del distributore. L’utente dovrà quindi selezionare la quantità che intende ritirare e mettere il tutto nel carrello: il distributore erogherà automaticamente i sacchi. (per aiutare i cittadini è stato preparato un video tutorial che trovate sui social del Comune e di CEM)

Il distributore Un sacco comodo eroga il quantitativo di sacchi per sei mesi calcolato in base ai componenti del nucleo familiare. Dall’ 1° luglio di ogni anno sarà possibile ritirare la parte restante dei sacchi previsti quale dotazione annuale per ciascuna utenza. Il distributore è riservato alle utenze domestiche. Per le utenze non domestiche e per il ritiro delle dotazioni speciali (per presidi sanitari, nuovi residenti ancora da registrare ecc) rivolgersi in Comune, ufficio ecologia.

Una pagina web per le informazioni ai cittadini

Per maggiori informazioni, consultare la pagina web dedicata al progetto Un sacco comodo

Altri articoli di ambiente su Dietro la Notizia