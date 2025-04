Stasera nuovo appuntamento con “Zona Bianca”, il programma condotto da Giuseppe Brindisi in prima serata su Retequattro.

Nel corso della serata un ampio approfondimento verrà dedicato alle conseguenze dei dazi voluti da Donald Trump. Inoltre, interverrà Nate Vance, marine che ha combattuto in prima linea in Ucraina e cugino del vicepresidente degli Stati Uniti JD Vance, per commentare le azioni dell’amministrazione americana.

A seguire, il caso Garlasco, mentre si attendono sia i risultati dell’incidente probatorio per Andrea Sempio che l’esito dell’udienza per la semilibertà di Alberto Stasi.

