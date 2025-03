Tigullio Design Discrict 2025, tra nautica e lifestyle

Da Portofino a Santa Margherita Ligure, da Rapallo a Zoagli, da Chiavari a Lavagna e Sestri Levante, le città della riviera aprono le porte a mostre, laboratori, workshop ed incontri con designer ed esperti provenienti dalla Liguria e da tutto il mondo per la prima kermesse fronte mare partner del Fuorisalone di Milano. Da lunedì 7 a domenica 13 aprile.

Domenica 6 Aprile in Villa Durazzo a Santa Margherita Ligure. Ore 17.00

Design, creatività, ricercatezza, stile. Torna nel Golfo del Tigullio la prima manifestazione di design internazionale della Liguria, una kermesse diffusa che unisce tutte le città del territorio sotto un obiettivo comune: la promozione del design e del lifestyle con protagonista il mare. Sette le città coinvolte, comprese numerose frazioni, nella IV edizione di Tigullio Design District (TDD), la kermesse organizzata e promossa dall’ Associazione Culturale Liguria Design che vede, anche quest’anno, la partecipazione di importanti realtà internazionali, nazionali e locali legate al mondo del design e della creatività.

Si tratta del primo evento internazionale di design, con cadenza annuale, organizzato in Liguria – nel ridente Golfo del Tigullio – a tema: il design fronte mare. Dagli yacht ai prodotti ed agli accessori per la nautica con tutti i progetti innovativi e sostenibili, i materiali e le nuove soluzioni, ma anche tutto il mondo dell’outdoor, tra arredamento per l’urbano e per le aree verdi con attenzione alle tecnologie green ed ai progetti attenti all’ambiente. Oltre al coinvolgimento di chi opera nel settore lifestyle tra moda ed interior design. Un luogo speciale quello del Golfo del Tigullio per raccontarsi come designer, aziende, studenti, tra attività culturali, commerciali e di formazione, per un turbinio di proposte trasversali e dinamiche per cittadini, turisti e visitatori.

L’edizione 2025 del TDD – dal 7 al 13 aprile – lancia il tema design è ri-Generazione e si articola in un ricco calendario di appuntamenti stanziato nell’intera area del Golfo del Tigullio. Da Portofino a Santa Margherita Ligure, da Rapallo a Zoagli, da Chiava ri a Lavagna e Sestri Levante, comprese numerose frazioni: le città della riviera diventano teatro del progetto che coinvolge ogni anno creativi, professionisti del settore, realtà locali ed ospiti internazionali, nell’ ottica di un momento di incontro, confronto e crescita.

Piazze e palazzi storici, i famosi caruggi, porticcioli e marine, spiagge e baie sul mare, fungono da palcoscenico delle attività del TDD25. Anche istituti scolastici e centri culturali, strutture di accoglienza ed attività commerciali, come studi ed uffici di designer ed architetti del territorio aprono le porte in via straordinaria per il grande evento open space.

La manifestazione – che gode del patrocinio di Regione Liguria, Città Metropolitana di Genova, Camera di Commercio di Genova, Genova More Than This e di tutti i sette i comuni coinvolti da Portofino a Sestri Levante – vanta la partnership con il Fuorisalone di Milano.

Per un’intera settimana, TDD25 propone una lunga lista di eventi, mostre, incontri/dibatti, workshop e laboratori rivolti anche agli studenti delle scuole accreditate. Tutti gli appuntamenti sono inseriti nel programma pubblicato sul sito ufficiale www. tigulliodesigndistrict.com e riproposti sulle pagine social della manifestazione (Instagram @ tigulliodesigndistrict – @liguriadesign).

Un successo che si rinnova dal 2022 con numeri ed attenzioni in continua crescita

Diciotto le organizzazioni mondiali del Design già partner e sedici i Country Ambassadors che promuovono il Tigullio Design District a livello mondiale, ognuno nei propri paesi di appartenenza. Oltre cento tra partner internazionali e locali. Più di sessanta media partner accreditati per seguire il ricco programma della kermesse sia in loco che dal mondo.

“La scelta di lanciare ed organizzare un evento annuale in coincidenza con le stesse date della Milano Design Week – rivela il presidente dell’Associazione Culturale Liguria Design e Direttore Creativo del TDD, Davide Conti – “deriva da una doppia volontà; affiancare alla proposta milanese, e quindi italiana, un nuovo evento/luogo da proporre al mondo del design nazionale ed internazionale, oltre che ovviamente quello di creare il primo evento internazionale di design della Liguria. Un’ area quella del Tigullio tra le più famose e riconoscibili nel mondo, un nuovo palcoscenico per il design ma fronte mare dove vivere il design legato ai temi della nautica e del mare, dell’outdoor e del lifestyle, in una visione di unità, condivisione, rafforzamento della proposta italiana del design, inclusione, collaborazione e visione a lungo termine, dove grande città e territorio lavorano attivamente assieme”.

Tigullio Design District offre un’opportunità unica per designer, aziende ed appassionati della riviera ed il mare per godere di un luogo unico, dove respirare in maniera diretta l’atmosfera costiera e del lifestyle italiano per eccellenza. “Le bellezze del Golfo del Tigullio, riconosciute a livello internazionale” – sottolinea Conti – “si trasformano in una cornice preziosa ed unica per promuovere il design italiano e non solo su un territorio dai mille volti che si racconta al grande pubblico con i suoi tanti protagonisti. La kermesse diffusa si rivela asse strategico ed innovativo per Regione Liguria”. Tigullio Design District, infatti, è strettamente legato alla città di Genova, sede del Salone Nautico, dell’università ed istituti, dei suoi cantieri ed imprese d’ eccellenza. Come è strettamente collegata alla città de La Spezia e provincia con le sue bellezze delle 5 terre, la ricerca e formazione, i cantieri navali ed imprese di qualità.

“Il Levante Ligure, Genova – Golfo del Tigullio – La Spezia, unito si propone al mondo come il miglior luogo per la blue economy e blue culture” – chiosa Conti – “un luogo dove fare ricerca e formarsi, godere di eventi legati alla nautica ed al design del mare, progettare, produrre eccellenze e partecipare a tante attività culturali e/o di business in un luogo unico al mondo. Un modo, anche, per riscoprire le proprie radici in una vetrina affacciata sul mondo. Vogliamo credere che il TDD sia una risposta creativa al desiderio di rinascita delle realtà locali esistenti, una fonte di stimolo e sviluppo per quelle nuove che devono nascere, ma anche un’occasione per scoprire talenti ed un’opportunità di incontro, condivisione, crescita umana e professionale”.

L’articolato calendario della settimana TDD25 prevede, tra gli altri, l’esposizione dedicata alla sedia leggera di Chiavari diffusa su tutta la città di Chiavari, Design ante litteram la sedia leggera di Chiavari dall’800 ad oggi, una sfilata dell’ Istituto di Moda di Genova, il Primo Forum di Liguria Design, un’ esposizione dal titolo “Trame Liguri: dialogo tra Moda, Arte e Design”, Il workshop design tra terra e mare sviluppato con 5 scuole del Tigullio, due grandi appuntamenti rivolti alla nautica, Liguria Blu; nautica sostenibile per le aree protette marine e “Design 4 Future; nautica e porti accessibili, prospettive e visioni future”, l’evento del “Best Shop” 2025 e molto altro da scoprire.

