Presentato al Belvedere di Palazzo Lombardia il docufilm ‘Scopri Parre… uno scrigno di tradizioni’.

L’opera, realizzata con il sostegno di Regione Lombardia tramite il bando ‘OgniGiornoInLombardia’, è stata prodotta per valorizzare Parre, piccolo borgo della Val Seriana (BG).

All’evento hanno partecipato gli assessori regionali Barbara Mazzali (Turismo, Marketing Territoriale, e Moda di Regione Lombardia) e Francesca Caruso (Cultura),oltre amministratori del territorio, tra cui il sindaco di Parre Francesco Ferrari e il vicesindaco Matteo Cossari, Promoserio e Comunità Montana Valle Seriana.

PICCOLI BORGHI PER VIVERE ESPERIENZE IMMERSIVE E CONOSCERE LA STORIA DEI LUOGHI – “In Lombardia, i borghi sono molto più di semplici destinazioni – afferma Mazzali – sono custodi di storie, tradizioni e identità che oggi rappresentano una delle leve più forti per attrarre un turismo colto, curioso e consapevole. Sempre più viaggiatori scelgono di allontanarsi dalle mete più battute per scoprire luoghi autentici, spesso fuori dai circuiti tradizionali. E i numeri lo confermano: la crescita del turismo nei piccoli comuni lombardi è costante, segno che c’è una domanda reale di esperienze immersive e genuine”.

RACCONTO DEL TERRITORIO – “In questo contesto – spiega ancora l’assessore – il linguaggio delle immagini diventa uno strumento straordinario di racconto del territorio: un cortometraggio ben realizzato può trasmettere l’anima di un luogo, farne percepire l’atmosfera, valorizzarne il patrimonio immateriale”. “Non si tratta solo di promozione turistica – rileva Mazzali – ma di una vera e propria strategia di sviluppo culturale ed economico”.

