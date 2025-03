Terna: in Lombardia investimenti per 1,8 miliardi di Euro

Il Piano di Sviluppo 2025-2034 di Terna, con oltre 23 miliardi di euro di investimenti nei prossimi dieci anni (+10% rispetto al precedente Piano), consolida il ruolo di Terna al servizio del Paese per un futuro sostenibile e decarbonizzato.

Gli interventi previsti dal Piano sono essenziali per il perseguimento degli obiettivi nazionali ed europei di transizione energetica, indipendenza, resilienza ed efficienza del sistema elettrico.

In Lombardia è previsto un incremento degli investimenti pari a circa il 40% con un impegno di 1,8 miliardi di euro nei prossimi 10 anni.

Tra le opere principali l’elettrodotto HVDC Milano – Montalto, parte del progetto Hypergrid, prevede la costruzione di una serie di elettrodotti in corrente continua (HVDC) che attraversano la rete italiana ad alta tensione, aumentandone l’efficienza.

Da segnalare anche l’intervento di riclassamento a 380 kV e ammodernamento dell’esistente elettrodotto a 220 kV Cassano Chiari, lungo circa 36 km, tra le province di Milano, Bergamo e Brescia con l’obiettivo di aumentare l’efficienza e la stabilità della rete in Lombardia e in tutto il nord Italia.

A Brescia, inoltre, proseguono gli interventi di riassetto della rete elettrica a 132 kV per migliorare la qualità del servizio di trasmissione in un’area caratterizzata dalla presenza di numerose utenze industriali energivore.

Nell’ultimo biennio si è registrata una crescita delle richieste per gli utenti di consumo, che prelevano direttamente energia dalla rete di trasmissione nazionale e includono, ad esempio, impianti ad alto consumo energetico come i Centri di Elaborazione (Data Center): al 28 febbraio 2025, le richieste di connessione di Data Center sono pari a 39,62 GW e sono principalmente localizzate nel Nord Italia, soprattutto in Lombardia.

In questo contesto si inserisce il progetto per cui è stato recentemente avviato l’iter autorizzativo per nuovi interventi sulla rete elettrica nella città metropolitana di Milano.

Terna gestisce in Lombardia oltre 8.000 km di linee di alta e altissima tensione e 134 stazioni elettriche.

