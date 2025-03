“La volta buona”: gli ospiti dal 17al 21 Marzo

Si respira già aria di primavera a La Volta Buona, il programma condotto da Caterina

Balivo, in onda tutti i giorni da lunedì 17 a venerdì 21 marzo, dalle ore 14 alle 16, su Rai1.

Lunedì 17 marzo si comincia con Caterina Ferioli e Adriana Savarese, protagoniste di

Belcanto – la fiction in costume targata Rai che appassiona milioni di telespettatori – che in

studio condivideranno curiosità e retroscena della loro esperienza sul set.

A seguire, Mariela Garriga parla di Muori di lei, il nuovo film che la vede al fianco di Riccardo Scamarcio e diretta da Luca Guadagnino, in un thriller ad alta tensione psicologica.

Non mancherà la musica con Bianca Atzei, reduce dal San Marino Song Contest, pronta a raccontare questa ultima avventura. In studio anche il maestro e ballerino Raffaele Paganini, per un balzo nel mondo della danza.

Martedì 18, invece, giornata di festa per Ivan Cattaneo, icona della musica italiana, che celebra il suo 72° compleanno ripercorrendo le tappe della sua lunghissima carriera. In studio anche Claudio Castrogiovanni, Tommaso Cassissa e Simone Montedoro, protagonisti del musical Prova a prendermi, spettacolo ispirato alla celebre storia di Frank Abagnale Jr. Inoltre, spazio al cinema e alla vita privata di Fabio Testi, che sarà in studio con la sua nuova giovane compagna, Sunny.

Mercoledì 19 si prosegue con il mondo del musical: Paolo Ruffini e Fatima Trotta

raccontano Sapore di mare – Il Musical, un omaggio alla celebre commedia anni ’80.

Segue Luca Varone, che svela anticipazioni sulla quinta stagione di Mare Fuori, la serie di

culto che continua a conquistare il pubblico.

Giovedì 20, invece, spazio al teatro con Giorgio Lupano, protagonista dello spettacolo La

vita al contrario, ispirato a Il curioso caso di Benjamin Button.

Infine, venerdì 21 marzo si celebra l’arrivo della primavera con Yvonne Sciò, che

presenta il suo terzo docufilm Womeness, dedicato alla forza e all’ispirazione femminile

Altri articoli dietrolatv su Dietro la Notizia