“Tributo a Morricone Film History”: uno spettacolo interamente dedicato al premio Oscar Ennio Morricone, in programma al TAM il 7 e 8 aprile 2025.

Lo show ripercorre le tappe salienti della carriera del Maestro: dalle prime collaborazioni con Sergio Leone fino alle musiche realizzate per Hollywood, che hanno consacrato il compositore italiano come icona mondiale, assegnandogli una stella sulla Walk Of Fame.

Oltre a una grande orchestra, in scena anche gli oltre 100 coristi dell’Ensemble Vocale Ambrosiano, I Musici Cantori di Milano, e il Coro Carducci diretti da Mauro Penacca.

Lo spettacolo attraverso contenuti video ricorderà il percorso storico delle sue creazioni e di tutte le prestigiose collaborazioni che Morricone ha realizzato con i più grandi nomi del cinema internazionale.

Direttore d’Orchestra: Simone Giusti

Soprano: Costanza Gallo

Regia: Emiliano Galigani

Brani tratti da:

Metti una sera a cena / Indagine su di un cittadino… / Giù la testa / Sacco e Vanzetti / Per qualche dollaro in più / Per un pugno di dollari / Il buono, il brutto e il cattivo / C’era una volta il west / Il clan dei siciliani / The Hatefuleight / Nuovo Cinema Paradiso / Mission / C’era una volta in America / La leggenda del pianista sull’oceano ed altri …

TAM – TEATRO ARCIMBOLDI MILANO

Viale dell’Innovazione 20 – Milano

BIGLIETTERIA:

da lunedì a venerdì dalle 14 alle 18

MORRICONE FILM HISTORY

Lunedì 7 e martedì 8 aprile 2025 – ore 21.00

website: www.teatroarcimboldi.it

Altri articoli di Musica su Dietro La Notizia