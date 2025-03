Scuola, 150 studenti del Milanese in visita all’Eurocamera. Tovaglieri, ascoltare i giovani per costruire il futuro

Da inizio anno incontrati a Strasburgo e Bruxelles 500 ragazzi delle superiori

L’eurodeputata lombarda Isabella Tovaglieri (Lega) ha accolto a Strasburgo un gruppo di circa 150 studenti di due scuole superiori della provincia di Milano, in visita al Parlamento europeo per conoscere da vicino le istituzioni comunitarie in occasione dei lavori della seduta plenaria.

I primi a fare il loro ingresso nel palazzo dell’Eurocamera sono stati una cinquantina di ragazzi dell’Istituto di Istruzione Superiore Eugenio Montale di Cinisello Balsamo, accompagnati dai professori Barbara Condò, Alessandra Ferrara, Barbara Maltecca, Giacinto Nesci e Matteo Taurisano. A seguire, cento studenti dell’Istituto di Istruzione Superiore Statale Marisa Bellisario di Inzago insieme al preside Gustavo Matassa e ai docenti Andrea Alijosh, Salvatore Gitto, Gianluca Iodice, Samuele Lopez, Erica Serrone, Sara Augusta Taldo e Lidia Vella.

“Un rapporto, quello con gli istituti superiori lombardi, che si consolida sempre di più dopo la visita di circa 500 studenti solo quest’anno – ha dichiarato Tovaglieri – e che mi auguro possa crescere ancora nel tempo per uno scambio sempre più proficuo con le migliori energie del territorio. Queste visite didattiche, infatti, sono una grande risorsa non solo per i giovani, ma anche per la politica. Se infatti i ragazzi hanno l’opportunità di approfondire il ruolo delle istituzioni UE nelle decisioni che avranno un impatto sul loro avvenire – ha concluso l’europarlamentare leghista – gli eletti hanno l’occasione di conoscere da vicino i sogni e le aspettative delle nuove generazioni, così da costruire risposte adeguate ai bisogni dei cittadini europei di domani”.

