ICS 88: convegno formativo ed informativo sull’autismo

Sabato 22 Marzo 2025, l’ICS 88 organizza un convegno formativo ed informativo sull’autismo, con particolare attenzione sulla percezione sensoriale e sulla motoTerapia (metodo Nuzzo), Psicomotricità Sensoriale attraverso l’utilizzo dello strumento moto.

Tra i relatori, professionisti di indiscutibile valore come il Dott. Domenico Bove, Neuropsichiatra Infantile, il Dott. Luca Nuzzo Neuropsicomotricista, Dottore Magistrale in Psicologia Comportamentale e Cognitiva, la Dott.ssa Concetta Stramacchia, dirigente scolastico e la Dott.ssa Marta Russo, Presidente dell’Associazione Diritti Diretti. L’evento nasce con l’intento di informare ed aggiornare le famiglie, il personale scolastico e gli alunni sugli autismi con un occhio di riguardo alla Psicomotricità Sensoriale in moto, un metodo innovativo, uno studio di ricerca, che sta dando risultati sorprendenti sui bambini e ragazzi in trattamento.

Il convegno ha il supporto delle associazioni “La MotoTerapia” e “Diritti Diretti” e soprattutto del Settore motoTerapia di ASI Nazionale. La Psicomotricità Sensoriale in moto, afferma Nuzzo, è un trattamento innovativo, con studio in fase di pubblicazione, dei disturbi del neurosviluppo, autismo in primis, dove la moto diventa uno strumento di stimolazione sensoriale, emozionale, di facilitazione della socializzazione utilizzato, dai Terapisti e dal personale formato, come “gioco gigante” anche per il miglioramento delle capacità attentive, di concentrazione e di motricità, sia fine, sia globale. Il convegno avrà inizio alle ore 10.00 presso l’ICS E. De Filippo, Via Carmen di Bizet snc, Napoli.

