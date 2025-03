Principio di incendio stamattina al Castello Sforzesco

Un principio di incendio si è sviluppato intorno alle 11 all’interno del Castello Sforzesco.

Le squadre dei Vigili del fuoco subito allertate hanno messo sotto controllo le fiamme che si erano sviluppate a causa di un trasformatore posto in un pannello espositore.

La densa coltre di fumo sviluppatasi ha costretto i soccorritori ad evacuare le persone che in quel momento si trovavano all’interno del locale.

Non si registrano feriti o persone intossicate

In questo momento il Castello è interdetto al pubblico per consentire ai Vigili del fuoco di mettere in sicurezza l’area e completare le operazioni di bonifica.

Il principio di incendio si è sviluppato per l’esattezza al primo piano del museo del Castello.

Al momento è ancora interdetto al pubblico in attesa che vengano ripristinate le condizioni di Sicurezza.

Gli altri due piani saranno riaperti a breve. Il resto del Castello da poco è fruibile ai visitatori.

