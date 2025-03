Allo Spazio Heart di Vimercate, domenica 16 marzo alle ore 18.30 verrà presentato il libro-catalogo della mostra “Alfonso Cortesi. Storia di un corniciaio” (curata da Simona Bartolena e Armando Fettolini), pensato per raccontare l’uomo Alfonso Cortesi che con la sua eccellenza artigiana ha ridisegnato il mestiere del corniciaio.

Un’ultima occasione per parlare ancora un po’ di Alfonso Cortesi con chi l’ha conosciuto e per dare ancora una volta uno sguardo all‘esposizione delle opere della sua splendida collezione.

“Quando abbiamo deciso di organizzare una mostra dedicata ad Alfonso Cortesi e alla sua arte di corniciaio, eravamo consapevoli che il tema sarebbe stato interessante.

Fin dall’inizio avevamo pensato di non realizzare un classico catalogo di mostra, ma piuttosto un libro che raccontasse l’uomo, come del resto intende fare anche l’esposizione. Sapevamo anche una mostra così particolare avrebbe sollevato ricordi, partecipazione emotiva e, perché no, qualche comprensibile malinconia”, racconta Simona Bartolena

La pubblicazione che accompagna la mostra, è un quaderno di racconti, ricordi, spunti di riflessione, immagini d’epoca… incorniciati da una serie di opere d’arte appartenute ad Alfonso.

Storia di un corniciaio

Spazio Heart

Via Manin 2

20871 Vimercate

Domenica 16 marzo 2025 ore 18.30

Ingresso libero

Orari di apertura mostra

da giovedì a domenica 16-19

Informazioni

info@associazioneheart.it

www.associazioneheart.it