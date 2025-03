Oggi speciale evento nell’ufficio postale di Legnano

Poste Italiane celebra anche quest’anno la Giornata Internazionale della Donna con una cartolina filatelica e un annullo speciale.

Un’occasione unica per ogni collezionista o per chi, semplicemente, vuole ricordare in modo originale una giornata particolare, regalando la colorata cartolina a una persona cara o spedendo un messaggio a un destinatario.

Il prodotto filatelico sarà in vendita negli uffici postali con sportello filatelico della provincia di Milano oltre che negli Spazio Filatelia del territorio e dal 5 al 10 marzo sarà disponibile anche il bollo tondo con datario centrato mobile (esclusivamente negli Spazio Filatelia).

Per celebrare questa occasione, inoltre, presso l’ufficio postale di Legnano – via Palestro, 30 nella giornata di sabato alle ore 10.00, sarà inaugurata la mostra itinerante “La Montagna al Femminile”, nata nel 2021 da un progetto di ricerca finanziato dal Dipartimento di Studi Umanistici dell’Università IULM a cura di Monica Morazzoni e Valeria Pecorelli, un’istallazione d’immagini dedicate alle donne dei territori alpini che propone una testimonianza e uno spunto di riflessione del lavoro delle donne nei territori montani; le donne hanno sempre avuto un valore, spesso rimasto nell’ombra, nella conquista delle vette e nei viaggi di scoperta alla montagna.

Saranno presenti Monica Morazzoni e Valeria Pecorelli, geografe e docenti presso l’Università IULM di Milano

Poste Italiane è un’azienda con una presenza femminile molto alta nella sua forza lavoro e la sua grande attenzione verso la parità di genere ha portato a registrare numerosi uffici “rosa” anche in provincia di Milano, in particolare nei ruoli di responsabilità.

