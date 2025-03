Il 31 marzo alle ore 20.30 il giornalista, saggista e opinionista italiano Marco Travaglio sarà sul palco del Palazzo dei Congressi di Lugano (Svizzera)

con la terza stagione del suo spettacolo “I migliori danni della nostra vita”.

Biglietti disponibili in prevendita su TicketCorner: https://www.ticketcorner.ch/it/event/marco-travaglio-palazzo-dei-congressi-19104202/

Marco Travaglio racconta a teatro come i poteri della politica, della finanza e della sottostante “informazione”, hanno ribaltato il voto degli italiani ogni volta che chiedevano un cambiamento e l’hanno trasformato in restaurazione, facendo risorgere l’Ancien Régime nelle forme più varie.

Sullo sfondo, l’eterna sovranità limitata dell’Italia genuflessa ai falchi europei e agli Stati Uniti, che ci trascinano regolarmente in guerra contro i nostri interessi a suon di bugie: da quelle sui ceti più deboli da colpire per far quadrare i bilanci dei ricchi e dei ladri, a quelle sull’Ucraina, la Russia, Israele, Hamas e la Cina.

Le principali aree di interesse nell’ambito del giornalismo d’inchiesta sono da sempre per Travaglio la cronaca giudiziaria e l’attualità politica

