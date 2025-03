Sabato, 15 marzo dal Palazzo del Turismo di Jesolo è iniziato il “GEOLIER LIVE 2025”, un tour che vedrà Geolier sui palchi dei palasport delle principali città italiane, dopo anni di record continui, in cui ha conquistato traguardi straordinari sia a livello discografico che live.

Con la sua nuova stagione di concerti, il rapper continua a scrivere la sua storia e quella del rap italiano.

Dopo i tre sold out consecutivi allo Stadio Diego Armando Maradona di Napoli lo scorso giugno quest’anno, dopo il tour nei palasport, sarà il primo ad esibirsi per due volte di seguito sul palco dell’Ippodromo di Agnano, per poi continuare la tournée nei festival estivi della Penisola, per finire in grande stile nella suggestiva e storica Arena di Verona.

Queste tutte le date, prodotte da Magellano Concerti:

15 MARZO 2025 – JESOLO (VE) – PALAZZO DEL TURISMO – DATA ZERO – SOLD OUT

21 MARZO 2025 – MILANO – UNIPOL FORUM – SOLD OUT

22 MARZO 2025 – MILANO – UNIPOL FORUM – SOLD OUT

23 MARZO 2025 – TORINO – INALPI ARENA

25 MARZO 2025 – BOLOGNA – UNIPOL ARENA – SOLD OUT

28 MARZO 2025 – ROMA – PALAZZO DELLO SPORT – SOLD OUT

29 MARZO 2025 – ROMA – PALAZZO DELLO SPORT – SOLD OUT

30 MARZO 2025 – ROMA – PALAZZO DELLO SPORT – SOLD OUT

28 GIUGNO 2025 – TRENTO – TRENTO LIVE FEST

25 LUGLIO 2025 – NAPOLI – IPPODROMO DI AGNANO

26 LUGLIO 2025 – NAPOLI – IPPODROMO DI AGNANO

31 LUGLIO 2025 – LECCE – OVERSOUND MUSIC FESTIVAL – CAVE DEL DUCA

02 AGOSTO 2025 – CAMPOBASSO – CAMPOBASSO SUMMER FESTIVAL

04 AGOSTO 2025 – CATANIA – SOTTO IL VULCANO FEST – VILLA BELLINI – SOLD OUT

05 AGOSTO 2025 – CATANIA – SOTTO IL VULCANO FEST – VILLA BELLINI

27 SETTEMBRE 2025 – ARENA DI VERONA

Info biglietti su: https://www.magellanoconcerti.it/.

Questi concerti saranno l’occasione per ascoltare per la prima volta dal vivo l’ATTO II di DIO LO SA (https://geolierofficial.lnk.to/diolosa_attoll; Warner Music Italy), l’album che ha dominato la scena nel 2024.

