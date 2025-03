Esce venerdì 4 aprile il nuovo album di Silent Bob

Esce venerdì 4 aprile “ANGELO BALACLAVA”, il nuovo album di SILENT BOB, già in presave. Il progetto discografico, una pubblicazione Bullz Records in licenza esclusiva M.A.S.T./Believe, è prodotto da Sick Budd e sarà anticipato dall’uscita del singolo “11 SETTEMBRE”, fuori venerdì 21 marzo, disponibile in presave.

“11 SETTEMBRE” è un brano che racconta la storia di un uomo intrappolato in un’ossessione distruttiva. Lei è la sua dipendenza, un trauma dal quale non riesce a liberarsi. Ogni momento in sua assenza è un tormento, ogni attimo insieme un mix di piacere e pericolo. Una “trappola letale” in cui continua a cadere, incapace di resistere.

“ANGELO BALACLAVA” è un progetto in perfetto stile SILENT BOB, che in questi ultimi anni si è affermato come uno dei principali talenti della nuova generazione del rap italiano grazie al connubio di influenze differenti, sapientemente mischiate tra loro, che da sempre caratterizzato i suoi pezzi, contaminati da sonorità che rimandano al rap classico anni Novanta, alla trap, al jazz e al blues.

Anche la produzione di “ANGELO BALACLAVA” è affidata a Sick Budd, il cui sodalizio artistico è ormai pluriennale e costellato di successi.

Silent Bob porterà live i brani che compongono “ANGELO BALACLAVA” in occasione del “Silent Bob & Sick Budd Club Tour 2025”, che inizierà il 23 aprile al Teatro Sanbapolis di Trento. Il tour proseguirà poi all’Hall di Padova (2 maggio), al Teatro Cartiere Carrara di Firenze (3 maggio), all’Estragon Club di Bologna (4 maggio), alla Casa della Musica di Napoli (9 maggio), all’Eremo Club di Molfetta (11 maggio), al Fabrique di Milano (16 maggio), al Teatro Concordia di Torino (18 maggio), all’Atlantico di Roma (20 maggio), a Villa Bellini a Catania (6 luglio), all’Opera Beach di Cagliari (10 luglio) e allo Strozza Fest di Perugia (31 luglio). Degna conclusione del tour sarà il live al Carroponte di Milano, il 20 settembre.

Le date all’Hall di Padova e al Fabrique di Milano sono già sold out.

LINK UFFICIALI

Spotify: https://open.spotify.com/artist/4oEO6Ud3efrjTNSR9SMleI?si=krnb03F7RX-kjZ_i9W1eIw

Instagram: https://www.instagram.com/silentbobullz?igsh=bDIwcWRmdzBxNG4z

TikTok: https://www.tiktok.com/@silentbobullz?_t=8l4vFKFDi4m&_r=1

YouTube: https://www.youtube.com/channel/UC7DurxaJlK0VnuS08kyiGyA

