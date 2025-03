Si intitola “Parliamo insieme di futuro” l’evento organizzato da CEM Ambiente, in collaborazione con il Comune di Cologno Monzese e gli Istituti Superiori Leonardo da Vinci e Falck, che si terrà il prossimo 11 aprile 2025, dalle ore 10 alle 12,30, nell’Auditorium della scuola di Cologno.

Un appuntamento dedicato a studenti, insegnanti ma non solo, pensato per approfondire temi cruciali come sostenibilità, intelligenza artificiale, turismo responsabile, fast fashion e riciclo degli abiti usati e molto altro.

L’iniziativa, che potrà essere seguita anche in streaming (con iscrizione), vedrà la partecipazione di esperti e divulgatori che offriranno spunti di riflessione su come costruire un futuro più sostenibile e consapevole.

Dopo i saluti istituzionali del Presidente di CEM Ambiente Alberto Fulgione, del Sindaco di Cologno Monzese Stefano Zanelli e dei Dirigenti scolastici Graziella Ercoli e Daniele Laurente Di Biasio, il content creator di Geopop Stefano Gandelli guiderà questo viaggio nella sostenibilità, moderando gli interventi di esperti e divulgatori e delle loro riflessioni di grande attualità.

“Crediamo fortemente nel ruolo della scuola come luogo di formazione non solo didattica, ma anche civica e sociale. Per questo abbiamo pensato a un’iniziativa così densa di tematiche importanti, interessanti e sicuramente capaci di stimolare i giovani a riflettere sulle grandi sfide del nostro tempo, fornendo contemporaneamente strumenti e conoscenze utili a diventare cittadini più consapevoli e protagonisti di un cambiamento sempre più sostenibile”, spiega Alberto Fulgione, Presidente di CEM Ambiente.

“L’Amministrazione di Cologno Monzese è determinata a sensibilizzare i giovani su temi fondamentali per il nostro futuro, come sostenibilità e innovazione, portandoli insieme a CEM direttamente nelle scuole. Parliamo insieme di futuro è un’opportunità per formare cittadini consapevoli, pronti a rispondere con responsabilità e impegno alle sfide globali” afferma il Sindaco Stefano Zanelli.

Parliamo insieme di futuro si concluderà con le riflessioni finali di Stefano Gandelli, che offrirà al pubblico in sala e collegato la sua visione sulle opportunità e sugli sviluppi che il futuro ci riserva.

Per ulteriori informazioni: comunicazione@cemambiente.it

Per iscrizioni: https://www.eventicem.it/parliamodifuturo/

