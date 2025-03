A 10 anni da “Tree of life”, album che contiene i brani composti e selezionati da Roberto Cacciapaglia per lo show serale dell’Albero della Vita di EXPO 2015 oggi, martedì 25 marzo, doppio appuntamento speciale con ROBERTO CACCIAPAGLIA.

Parte da Milano, la sua città d’origine, dall’Auditorium Mahler (Largo Gustav Mahler) “TIME TO BE 2025”, il nuovo tour (prodotto e organizzato da Baobab Music) che sarà l’occasione per il pubblico di ascoltare per la prima volta suonato dal vivo il nuovo progetto discografico del pianista e compositore di fama internazionale, “Time to Be” (Virgin Music Group), insieme ai pezzi più iconici del suo straordinario repertorio. Sempre da domani l’album, sulle piattaforme digitali dal 28 novembre 2024 (https://ingrv.es/time-to-be-97g-u), sarà disponibile anche in formato fisico, in vinile e cd.

Il 26 maggio ricorrono esattamente 10 anni dalla pubblicazione di “Tree of life” (video EXPO 2015: https://www.youtube.com/watch?v=BuI0s7Y7dkY&list=PLrsF0YBEB07uiniJtP7tJEbh3Yqn5W49J&index=2 e https://www.youtube.com/watch?v=4NnegnDRe_c).

Dopo il debutto a Milano presso l’Auditorium Mahler del 25 marzo, il tour “Time to Be 2025” prosegue il 28 marzo a Verona presso il Teatro Ristori (sold out), il 31 marzo a BOLOGNA al Teatro Duse, il 1° aprile a PERUGIA presso l’Auditorium San Francesco al Prato, il 2 aprile a FIRENZE al Teatro di Fiesole (sold out). Conclude queste date nel Belpaese il concerto del 24 aprile a ROMA presso la Sala Petrassi dell’Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone.

A maggio Roberto Cacciapaglia torna a portare la sua musica fuori dai confini italiani: suonerà il 13 maggio a Londra presso la Islington Assembly Hall.

I biglietti per le date italiane e per il concerto a Londra sono disponibili in prevendita su TicketOne.it (https://www.ticketone.it/artist/roberto-cacciapaglia/).

L’album “Time to Be” (Virgin Music Group) segna una nuova direzione nella musica del pianista e compositore di fama internazionale. Dopo aver lavorato per molti anni con grandi orchestre, in questo nuovo progetto sceglie per la maggior parte delle dieci tracce che compongono l’album una formazione essenziale: pianoforte, violoncello, violoncello elettrico e postazione elettronica.

Formazione che utilizza spesso nei suoi concerti e che crea un suono profondo e puro.

L’album racchiude la sinergia tra tradizione e innovazione, tra suono acustico ed elettronica, tra emozione e spiritualità e i brani sono un invito a riflettere sul nostro essere, a ritrovare l’armonia e l’equilibrio in un mondo che spesso ci spinge alla distrazione e a fare senza sosta.

“Time To Be” è stato Mixato in Stereo e Dolby Atmos da Pino Pischetola Al Pinaxa Studio.

«“Time to Be” – spiega Roberto Cacciapaglia – è un viaggio che richiama armonia ed equilibrio e a vivere la musica in un modo autentico. Essere musica più che fare musica. Le composizioni guidano verso un ascolto consapevole. Ogni nota è un invito a esplorare il proprio io interiore e a riconnettersi con l’essenza universale che ci appartiene e che ci unisce Il tempo citato nel titolo è il tempo di ascoltare, di essere presenti. Questo è il messaggio che “Time to Be” porta con sé: un viaggio sonoro che ci guida verso una nuova esistenza consapevole».

La tracklist di “Time to Be” è composta da 10 tracce:

1. Sky Door; 2. Time to Be; 3. The Age of Now; 4. Room of Prayer; 5. Silent; 6. Crystal; 7. Borderlands; 8. Alma; 9. “INCIPIT Moz-Art K.488 ReComposed; 10. Pater Noster

www.robertocacciapaglia.com

