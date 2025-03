8BLEVRAI – è online il video di “MARANZA”

Un videoclip carico di tensione e simbolismo, dall’atmosfera diretta, intensa e carica di significato. 8blevrai è seduto a tavola con quattro persone, che rappresentano le tentazioni e coloro che vogliono approfittarsi di lui, sia dal punto di vista lavorativo che personale, sfruttando il suo status.

Una dopo l’altra vengono rapite, mentre lui rimane impassibile, consapevole delle vere motivazioni per cui gli stanno accanto e non volendo spartire niente con loro. Alla fine, quando tutti i commensali sono spariti, un uomo incappucciato prende posto accanto a lui, andando a rappresentare tutti coloro che non lo hanno mai abbandonato, gli amici veri. 8blevrai può quindi finalmente iniziare a mangiare, poiché ora accompagnato da una persona realmente degna di fiducia, con cui può godere dei frutti che ha raccolto.

Dopo aver scelto sonorità arabeggianti per il suo ultimo brano “Money Money” e il sound del reggaeton per il brano “Caricatori”, uscito lo scorso luglio con la partecipazione del pezzo da novanta del rap italiano Jake La Furia e del talentuoso giovane rapper milanese Sacky, 8blevrai torna con “Maranza”, un pezzo autentico e ricco di barre incisive e synth distorti. Questo brano trasuda fierezza e appartenenza, dando voce a una generazione in bilico tra ribellione e autoaffermazione.

Crediti

Regia: Mattia Incardona – Produzione: Mave Mgmt – Chri Milano

LINK UFFICIALI

Instagram: https://www.instagram.com/8blevrai/

YouTube: https://www.youtube.com/channel/UC-GNCMT-9Ap3ZIf3i6s_ihw

Spotify: https://open.spotify.com/artist/0JTyCMDiDRxnkcDYhcB93D?si=JGsf3CwjQV-AzG9Kn11cMg

TikTok: https://www.tiktok.com/@8blevrai

