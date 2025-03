Il consigliere metropolitano Christian Colombo rende note le risposte ottenute dalla Città Metropolitana a seguito dell’interrogazione presentata dopo il crollo del controsoffitto.

“Grazie alla mia interrogazione – spiega Christian Colombo, consigliere metropolitano della Lega – Città Metropolitana ha confermato che l’ala interessata è stata messa in sicurezza e ripristinata. Inoltre, sono stati eseguiti interventi urgenti per sostituire l’intero controsoffitto del corpo ‘B’ dell’istituto Cannizzaro di Rho.“

In risposta all’interrogazione, “Città Metropolitana – prosegue Colombo – ha annunciato anche l’avvio dei lavori per la sostituzione della copertura del tetto, un intervento da oltre 2,6 milioni di euro finanziato dal Ministero dell’Istruzione. Inoltre, dopo oltre un anno di inutilizzo della palestra, i lavori di ripristino inizieranno entro aprile 2025 e avranno una durata stimata di otto mesi.”

Per quanto riguarda le criticità legate alle infiltrazioni, Colombo annuncia: “Mi attiverò per chiedere che questi interventi vengano effettuati non appena sarà disponibile l’avanzo di bilancio dell’Ente metropolitano.”

“La sicurezza dei nostri studenti è una priorità assoluta”, conclude il consigliere Colombo. “Dopo aver preteso risposte concrete, vigileremo sull’esecuzione dei lavori affinché vengano realizzati nei tempi previsti. Un’attenzione particolare sarà rivolta alla palestra: è inaccettabile che sia interdetta da così tanto tempo, mentre potrebbe tornare a disposizione degli studenti e della città per le attività sportive.“

