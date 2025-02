Teatro Arcimboldi: “Don Quixote”, 15 e 16 febbraio

Due appuntamenti al TAM Teatro Arcimboldi Milano con Don Quixote, balletto della tradizione classica, con gli allievi dell’Accademia Ucraina di Balletto.

Ispirato all’omonimo capolavoro letterario di Miguel de Cervantes, Don Quixote è un balletto con eccezionali virtuosismi, accattivante espressività e grande energia.

La messa in scena, in bilico tra sogno e realtà, alterna momenti romantici ad altri di grande vivacità con tutta la verve e l’allegria spagnola nelle famose e trascinanti danze popolari.

Il titolo fa ormai parte della storia del balletto, caratterizzato da un allestimento accattivante e dai caldi colori mediterranei.

Un crescendo di musica, di colore e di tecnica di altissimo livello contraddistinta dal virtuosismo esuberante, per uno spettacolo ricco di brio sulle note dello straordinario compositore Ludwig Minkus e la musica dal vivo eseguita dall’Orchestra Filarmonica di Modena composta da 54 elementi e diretta da Marco Dallara.

Come da tradizione, lo spettacolo vedrà come protagonisti grandi nomi della danza internazionale, insieme agli allievi di AUB.

Per questi appuntamenti i primi ballerini saranno Oleh Lihai (Primo Ballerino dello State Ballet of Georgia) e Anastasia Matvienko (ex solista del teatro Mariinsky, ballerina ospite nei più importanti teatri del mondo).

www.teatroarcimboldi.it

