I lavori di riqualifica e potenziamento della SP 415 “Paullese” proseguono.

E’ stata aperta la rotonda, con le relative rampe, per Conterico in direzione Milano.

Non solo, nei prossimi giorni vi saranno ulteriori interventi che avranno ricadute sulla viabilità automobilistica e ciclopedonale di questa importante arteria stradale. Infatti, all’altezza della SP39 “Cerca”, l’intersezione TEEM sarà interessata da parzializzazioni/deviazioni/restrizioni/aperture a partire dal 7 febbraio 2025.

Inoltre, nell’ambito della riqualifica della passerella ciclopedonale di attraversamento della SP 415 “Paullese” a Pantigliate, dall’11 febbraio 2025 verrà chiusa la corsia di uscita, direzione Paullo, verso la zona commerciale di Pantigliate per tutta la durata dei lavori, stimata in 9 mesi.

L’intervento prevede la costruzione di due rampe in acciaio per permettere l’attraversamento in sicurezza della Strada Paullese a ciclisti e pedoni in sostituzione degli esistenti ascensori oggetto di atti vandalici e non più funzionanti.

Per accedere ai centri commerciali di Pantigliate, i veicoli provenienti da Milano potranno utilizzare l’uscita successiva e, seguendo le indicazioni, raggiungere i parcheggi attraverso la rotatoria 4 strade, intersezione tra la vecchia Paullese e la SP 39.

Così commenta la consigliera delegata alle infrastrutture Daniela Caputo: “Si tratta di un ulteriore importante passo avanti verso la completa riqualificazione della “Paullese”, so che queste attività stanno creando dei disagi ai pendolari e alla cittadinanza e di ciò mi rammarico. In questi mesi mi sono recata a più riprese in cantiere per verificare personalmente lo stato dell’arte e per rappresentare che il nostro impegno è teso a consegnare nel più breve tempo possibile una infrastruttura moderna, sostenibile e funzionale al territorio”.

