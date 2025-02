“Dialoghi con Lito” oggi al Centro socio culturale Coop

Oggi alle 16.30 presentazione del libro “Dialoghi con Lito”. Interviene l’autore Flavio Barattieri, modera Silvia Gissi.

Al Centro socio culturale Coop di Novate in galleria Repubblica, 15

Il tavolino appartato di un bar diventa luogo rievocativo e di vera amicizia. “Dialoghi con Lito” è la narrazione di un incontro, per alcuni versi reale e per altri evocativo, tra un educatore (Berrettino) e un ragazzo (Lito) che hanno in comune l’esperienza nel centro giovani a Calabria Lombardia, un’immaginaria cittadina dominata da alcune famiglie della ‘ndrangheta calabrese.

A Calabria Lombardia si sono succedute diverse amministrazioni, alcuni sindaci si sono opposti alla ‘ndrangheta, finendo per essere minacciati, altri sono stati arrestati e le loro giunte commissariate. I dialoghi con Lito sono il pretesto per creare quello spazio relazionale, quel luogo umano nel quale la riflessione e la rielaborazione dei fatti, dei significati, dei gesti e delle azioni vissute dai due protagonisti, diventano condivisione allargata.

Cosa è stato esattamente a definire quelle scelte di campo che hanno collocato alcuni ragazzi al di là della linea di confine tra il bene e il male? Sullo sfondo del racconto si susseguono eclatanti fatti criminali, di cronaca e di eventi di vita quotidiana. I sequestri di persona, la Milano da bere, il narcotraffico, la finanza creativa, l’edilizia e lo smaltimento dei rifiuti tossici, l’omicidio dell’educatore Gilberto, sono gli scenari di storie a tinte cupe, che troppo spesso non hanno suscitato alcuna riflessione da parte della gente comune, delle istituzioni e della politica. Prefazione di Stefano Mormile.

