Su Sky e in streaming su NOW inizia la stagione del Premier Padel 2025.

La scelta di Riyadh come sede riflette il crescente appeal del padel e il suo ingresso in nuovi mercati. È alla Padel Rush Arena che va in scena il “Riyadh Season P1”, primo evento della stagione 2025.

Per l’esordio della nuova stagione, c’è molta curiosità per vedere all’opera le nuove coppie: Lebron-Stupaczuk cercheranno, nel tabellone maschile, la rincorsa alla coppia numero uno Tapia-Coello mentre in quello femminile dietro Sanchez-Josemaria potrebbero brillare Triay-Brea.

Su Sky e in streaming su NOW sarà possibile seguire le sfide decisive del torneo. Si parte domani, giovedì 13 febbraio, con i quarti di finale: dalle 13 alle 20 in diretta su Sky Sport Max e NOW con telecronaca di Stefano De Grandis, Saverio Palmieri, Alessandro Lupi e Gustavo Spector. Venerdì 14, dalle 13 alle 21 su Sky Sport 254 e NOW le semifinali con telecronaca di Alessandro Lupi, Niccolò Cotto, Giuseppe Di Giovanni ed Emiliano Siciliani. Sabato 15 le finali: dalle 13 quella femminile su Sky Sport 259, Sky Sport Max e NOW e dalle 15 quella maschile su Sky Sport Max (fino alle 16), Sky Sport 259 e NOW con telecronaca di Alessandro Lupi e Saverio Palmieri.

Dalla prossima settimana tornerà “This is padel”, la trasmissione quindicinale curata da Alessandro Lupi che approfondisce i temi legati ai tornei, realizzato nei padel club di tutta Italia.

Altri articoli di sport su Dietro la Notizia