Nel nuovo appuntamento con “Dritto e rovescio”, talk show in onda in prima serata su Retequattro, Paolo Del Debbio intervisterà Marco Minniti per ripercorrere con lui i più recenti fatti di cronaca interna, dal caso Almasri fino alla vicenda Paragon.

Continuerà, poi, l’approfondimento dedicato alla sicurezza e al suo legame con i flussi migratori. A seguire, l’emergenza abitativa in Italia, dove i prezzi delle case, in alcune città, sembrano ormai fuori controllo.

Infine, Paolo Del Debbio ospiterà Viviana Pifferi, sorella di Alessia, per commentare la decisione ultima di effettuare sulla donna – accusata dell’omicidio della figlia Diana – una nuova perizia psichiatrica.

Tra gli ospiti anche: Sara Kelany, Simona Malpezzi, Luca Toccalini, Matteo Ricci, Giuliano Granato, Clemente Mastella.

