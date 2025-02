Georgia Mos, una delle donne dj e producer più seguite d’Italia con migliaia di followers, nonché uno dei volti di spicco della scena dance ed house mondiale inserita anche nella classifica top 200 Djane Mag tra le migliori dj al mondo, mercoledì 12 e giovedì 13 febbraio sarà special guest dj per il nuovo format di Vanity Fair L’Aperitivo, che si svolgerà dalle 18 alle 20 al Grand Hotel Vanity Fair presso Rêve Bistrot a Sanremo. L’eclettica dj dal carattere cosmopolita e globale che ha saputo conquistare le folle dei palchi più prestigiosi al Mondo grazie allo straordinario carisma delle sue performance si prepara così a far scatenare il pubblico sanremese per un doppio e imperdibile e irrinunciabile appuntamento durante la settimana del Festival.

Conosciuta come una delle migliori dj e producer tra le donne più acclamate della scena contemporanea, Georgia Mos ha raggiunto in parecchi anni di gavetta una popolarità sempre maggiore che l’ha portata nel corso degli anni a collaborazioni di prestigioso internazionale. Il suo brano “If you had my love”, re-work della celebre hit di J.Lo, ha raggiunto in poco tempo oltre 4 milioni di ascolti su Spotify, sino alla recente collaborazione discografica con l’artista svizzera Pull N Way nel brano “Will you follow me?”, sono solo alcune delle chicche a cura di Georgia Mos. Tra i suoi grandi successi anche “Call 911” feat Ella Loponte e “Amami a tempo” disco cantato e co-prodotto da Georgia per Universal Music, Ego Music “Y U?” feat Nino Lucarelli, e la sua imperdibile versione remix de “la primavera” di Jovanotti che ha riscosso un grandissimo successo di pubblico. “Confetti” è il suo ultimo singolo dalle sonorità afro House e dance.

“Sono davvero onorata di suonare per il nuovo appuntamento di Vanity Fair nella mia amata città di Sanremo – dichiara Georgia Mos – cercherò di portare solo good vibes ed energia allo stato puro senza dimenticare il mio mondo musicale tra sonorità afro house ed elettroniche. Suonare nella città in cui ho iniziato a muovere i primi passi in musica mi riempie il cuore di emozioni uniche. Anche se negli ultimi anni le donne dj hanno più spazio e più credibilità nel mondo musicale internazionale penso in generale ci sia ancora parecchia strada da fare – prosegue Georgia Mos – Fortunatamente io ho sempre avuto supporto da parte dei miei colleghi, ancora troppo spesso però noto come per alcuni sia “strano” vedere o ascoltare una donna in consolle. Io continuo a lavorare sodo e non mi arrendo, sogno nuove collaborazioni e continuo a produrre, spero un giorno di poter condurre un programma radiofonico o televisivo tutto mio”

