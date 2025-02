“Open Wide”, il nuovo album degli Inhaler

Gli Inhaler hanno pubblicato il loro nuovo album “Open Wide”, disponibile sulle piattaforme digitali e anticipato dal singolo “A Question of You”, disponibile per la rotazione radiofonica in Italia.

Il gruppo ha iniziato a lavorare al progetto l’anno scorso, con i membri del gruppo pronti a superare se stessi e a uscire dalla loro comfort zone.

L’ascolto di un’ampia gamma di generi durante la scrittura – dalla techno a Nick Cave – li ha ispirati a sperimentare un suono più ampio e senza tempo, aggiungendo consistenza al disco. Il registrare a Londra con il produttore Kid Harpoon (Miley Cyrus/Harry Styles/Florence and the Machine) li ha spinti a prendere un maggiore controllo creativo.

Il nuovo album “Open Wide” rafforza il loro status di rock band moderna per eccellenza, un gruppo per il quale le melodie pop esuberanti, i groove intricati e il dinamismo rock’n’roll sono spiriti affini piuttosto che estranei.

Comprensivo di 13 canzoni, il disco affina gli ampi ed euforici inni da stadio dei primi due album It Won’t Always Be Like This e Cuts & Bruises, in qualcosa di più completo, un album in cui ci si può perdere e in cui ogni brano sembra poter essere un grande singolo.

Dal punto di vista sonoro, è un album in cui l’amore della band per i T.Rex, i primi lavori di MGMT, Prince, i Depeche Mode e altri ancora si annida accanto alle influenze indie e garage-rock della loro adolescenza, ed è una maestosa celebrazione di chi sono gli Inhaler e di tutto ciò che hanno fatto per arrivare a questo punto.

Open Wide (Tracklist):

1. Eddie In The Darkness

2. Billy (Yeah Yeah Yeah)

3. Your House

4. A Question of You

5. Even Though

6. Again

7. Open Wide

8. All I Got Is You

9. Still Young

10. The Charms

11. X-Ray

12. Concrete

13.Little Things

