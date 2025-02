Riccardo Lorello, campione di pattinaggio di velocità su ghiaccio, guarda a Milano-Cortina 2026

Dai 6 ai 19 anni si è cimentato sui pattini a rotelle. Il Covid non lo ha fermato, anzi. E’ stato lo sprone per una nuova importante avventura: nei mesi di lockdown da liceale in Didattica a distanza si è trasferito da Milano al Trentino e ha preso confidenza con i pattini dotati di lame, per sperimentare il pattinaggio di velocità su ghiaccio. E’ diventato subito campione del mondo junior, poi è passato ai senior e, solo due anni dopo, il 16 gennaio 2023, ha vinto la medaglia d’oro nei 5.000 metri di Speed Skating con il tempo di 6:53.22: il primo pattinatore a battere il record della pista di Eric Eiden (7:03.03) che resisteva dalle Universiadi del 1980.

Riccardo Lorello è nato a Milano il 5 dicembre 2002, ma è da sempre di casa a Rho: è tesserato con ASD Skating Rho in cui il papà Adriano è allenatore. Tra un campionato italiano e una coppa del mondo riesce anche a mettere la testa sui libri e a superare gli esami del corso universitario in Scienze dei servizi giuridici in Bicocca. A soli 22 anni è il 18° al mondo nelle sue specialità. E sogna di poter partecipare a tre Olimpiadi di fila, a partire dalle prossime, in cui giocherà “in casa”.

Lorello è stato accolto la mattina del 7 febbraio 2025 nella sala consigliare del Municipio rhodense nell’ambito degli incontri “Da Parigi a Cortina passando per Rho”, ideati dall’assessore allo Sport Alessandra Borghetti per far conoscere alla città i campioni che saranno protagonisti delle Olimpiadi di Milano Cortina 2026. A un anno dall’importante appuntamento, che lo vedrà in pista a Fiera Milano Rho, il Sindaco Andrea Orlandi e Alessandra Borghetti, insieme con esponenti di Skating Rho guidati dal presidente Lorenzo Venturin, lo hanno ospitato per volgere lo sguardo a quel che accadrà dal 6 febbraio 2026, quando i padiglioni espositivi 13, 15, 22 e 24 di Fiera Milano Rho saranno sede delle competizioni di Hockey e dello Speed Skating.

Lorello, reduce dalle gare di coppa del mondo 3 e 4 affrontate in Canada e Stati Uniti, lunedì partirà per il ritiro di Bolzano, quindi sarà in Polonia e in Olanda per le sfide conclusive e poi l’obiettivo sono le finali in Norvegia.

Corre con le insegne dell’Esercito Italiano, da tre anni alterna gare a settimane di allenamento al Centro Olimpico di Formia o a Livigno, ma anche in Germania. Fa parte della squadra nazionale che conta 13 atleti fra maschi e femmine. E vuole qualificarsi per ogni distanza: le sue sono 1.500, 5.000 e anche 10.000 metri.

Andrea Orlandi, che giovedì 6 febbraio ha partecipato alla cerimonia “One year to go”, in cui ha sperimentato grande collaborazione istituzionale, così ha commentato: “Fiera Milano sperimenterà per Milano Cortina una nuova tecnologia per la formazione di ghiaccio, mai usata alle Olimpiadi. C’è un po’ di preoccupazione ma tutti sono fiduciosi. Noi come città olimpica accompagniamo i cittadini coinvolgendo le nostre società sportive, perché vogliamo che i valori olimpici si diffondano tra tutti coloro che amano lo sport e nell’intera comunità”.

“Le Olimpiadi sono vicine, bisogna arrivarci, bisogna qualificarsi. Non ci si può sedere ora. Servono tutta la volontà e la forza fisica e mentale possibili. Le cinque coppe del mondo decreteranno chi parteciperà alle Olimpiadi. Sarebbe bello potersi allenare sulla pista di Rho in vista delle sfide olimpiche, spero che sia bella e veloce e accolga tifosi che verranno da tutta Europa. Spero di testarla prima e usarla anche dopo – dice Lorello – Ai giovani come me consiglio di affrontare tutto un passo dopo l’altro, sempre con passione. Devono godersi lo sport che scelgono e non fare piani a lunghissimo termine, ma per obiettivi ravvicinati che aiutano a conquistare consapevolezza. Io avevo vinto di tutto sulle rotelle, ho dovuto reimparare a pattinare resettando tutto. Mi sono dato degli step e ora sono qui. Corro per Rho, per Milano e la Lombardia, per tutti quelli che mi rappresentano e mi sostengono”.

“Saremo lì a tifare per Riccardo, tutti vestiti in arancione, i colori di Rho e dello Skating Rho – ha concluso l’assessore Alessandra Borghetti – E’ stupendo poter avere tra noi un così giovane campione, che sta per concretizzare il suo sogno di andare alle Olimpiadi. Ringrazio Skating Rho per tutto il lavoro che svolge, a partire dai giovanissimi. Siamo in contatto costante con Fiera Milano per seguire la costruzione degli impianti e continuiamo a incontrare sportivi che guardano con grande interesse all’appuntamento del prossimo anno”.

