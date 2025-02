In occasione del suo 50° anniversario, L’Ape Maia festeggia con una nuova, accogliente casa a Milano.

Maia troverà infatti un nuovo rifugio all’interno dell’Oasi apistica di BEE it: uno spazio speciale e inclusivo dedicato alle api, alla natura e alla tutela della biodiversità.

In questa oasi apistica popolata di fiori e piante, Maia inaugurerà infatti un’arnia tutta sua (ma anche per tutte le apine come lei!).

Da sempre simbolo di curiosità e rispetto per la natura, L’Ape Maia rinnova così il suo impegno come ambasciatrice di un messaggio di sostenibilità rivolto a bambini e famiglie, ispirandoli a prendersi cura del mondo che li circonda.

L’iniziativa nasce grazie alla collaborazione tra DeAPlaneta Entertainment e BEE It, realtà impegnata nella rigenerazione ambientale e nella tutela degli impollinatori attraverso la creazione di Oasi Apistiche.

Con il suo nuovo alveare all’interno dell’oasi apistica di BEE it, Maia prenderà così residenza in città per invitare famiglie e amici a una giornata di festeggiamenti in sua compagnia.

L’appuntamento, libero e gratuito, sarà per sabato 5 aprile presso l’Oasi di BEE it di via Ettore Ponti 13, a Milano.

I dettagli sulla Festa di Compleanno di Maia saranno svelati nelle prossime settimane e permetteranno a tutti i fan, grandi e piccini, di scoprire un ambiente pensato per sensibilizzare il pubblico sull’importanza della biodiversità, offrendo loro un momento di giochi e divertimento in famiglia all’area aperta.

L’Oasi di BEE it è gestita in collaborazione con l’Associazione Opera in Fiore di via Ettore Ponti 13.

https://www.instagram.com/apemaia.official?igsh=MWFiaDAwZ2dmczU5cA

https://www.facebook.com/share/12KswSzsZEv/?mibextid=wwXIfr

https://www.tiktok.com/@apemaia.official?_t=ZN-8tWJbHjEGWM&_r=1

