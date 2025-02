“Il viaggio di Victor” in scena al teatro Franco Parenti

Dal 4 al 9 Febbraio nella Sala Grande del Teatro Franco Parenti, Davide Livermore dirige Linda Gennari e Antonio Zavatteri nel primo allestimento italiano de Il viaggio di Victor di Nicolas Bedos.

Questo spettacolo segna per Livermore un simbolico passaggio dalle ultime regie prevalentemente legate alla tragedia classica, al dramma borghese, nonché un passaggio da un “esterno” a un “interno”, da lavori corali a una dimensione più intima con due soli interpreti.

In scena la storia di un uomo che ha perso la memoria dopo un incidente d’auto e di una donna che lo assiste. Lui non sa più se gli piace il tè o il caffè, non riconosce la sua casa e tantomeno le persone che lo salutano per strada. Lei, lo incoraggia a riavvolgere il nastro, a cercare i ricordi, lo richiama alla sua responsabilità: sembra conoscerlo molto meglio di quanto lui non voglia ammettere.

Il viaggio di Victor di Nicolas Bedos – attore, regista, drammaturgo, classe 1979 che ha attirato l’attenzione di pubblico e critica in Francia e in Europa – con la sua scrittura solo apparentemente semplice, racconta, senza timidezze ma con grande empatia, le contraddizioni dell’animo umano, indagando senza timidezze le mille sfumature dell’amore.

Parole confuse, a volte appassionate, a volte cattive, quelle di lui.

Parole chiare, pazienti, a tratti disperate, quelle di lei.

Il dialogo tra Victor e Marion è come una spirale, non ci sono vie d’uscita.

Le battute dei due attori si intrecciano alle musiche – da Bach ad Arvo Part – sostenute da un preciso disegno sonoro curato da Edoardo Ambrosio

Passo dopo passo, segreti e ricordi si ricompongono come un puzzle, svelando l’indicibile mistero che aleggia tra loro.

Racchiusa tra un sofisticato ledwall a pavimento e un grande specchio sul soffitto, la scena – curata dallo stesso regista insieme a Lorenzo Russo Rainaldi e illuminata da Aldo Mantovani – gioca con significative geometrie e sdoppiamenti, per poi trasfigurarsi grazie al video di D-Wok, in cui compare Diego Cerami, allievo attore della Scuola di Recitazione del Teatro Nazionale di Genova.

Gli abiti indossati da Linda Gennari e Antonio Zavatteri hanno l’inconfondibile eleganza di Giorgio Armani.

Orari

martedì 4 Febbraio – 20:00

mercoledì 5 Febbraio – 19:45

giovedì 6 Febbraio – 21:00

venerdì 7 Febbraio – 19:45

sabato 8 Febbraio – 19:45

domenica 9 Febbraio – 16:15

Prezzi

SETTORE A (file A–E)

intero 38€;

under26/over65/Carta giovani 28€

SETTORE B (file F–R)

intero 28€;

under26/over65/Carta giovani 20,50€;

convenzioni (valide tutti giorni) 22€

SETTORE C (file S–ZZ)

intero 20,50€;

under26/over65/Carta giovani 18€

convenzioni (valide tutti giorni) 18€

Tutti i prezzi non includono i diritti di prevendita.

Info e biglietteria

Biglietteria

via Pier Lombardo 14

02 59995206

biglietteria@teatrofrancoparenti.it

