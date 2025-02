Gli appuntamenti di febbraio allo Spirit de Milan

Lo SPIRIT DE MILAN (via Bovisasca, 59, Milano), storico locale meneghino dal fascino vintage, celebra quest’anno il suo decimo anniversario e continua a proporre un calendario ricco di appuntamenti dedicati agli amanti della musica dal vivo. Swing, jazz, blues e molto altro animeranno le serate di febbraio, offrendo un’esperienza coinvolgente tra musica, ballo e cultura.

Tra gli eventi in programma, la Holy Swing Night del sabato sera sarà un’occasione imperdibile per gli appassionati di swing e lindy hop, mentre il Wunder Mrkt porterà la prima domenica del mese all’interno dello Spirit de Milan una selezione di artigianato di qualità, pezzi vintage e oggetti unici.

Non mancherà il tradizionale appuntamento del martedì con Ca.Bar.Et Boh.Visa, una serata che unisce musica e cabaret milanese.

L’omaggio alla musica della tradizione milanese sarà protagonista del giovedì sera con Barbera & Champagne, mentre gli amanti delle hit del passato potranno immergersi nell’atmosfera di Bandiera Gialla, un venerdì sera interamente dedicato ai grandi successi degli anni ’60, ’70 e ’80.

L’incontro tra musica e convivialità troverà il suo spazio nell’Aperitivo in Osteria, una novità dello Spirit de Milan, arricchito da canti e racconti della tradizione meneghina. Il blues avrà invece il suo momento con Spirit in Blues, evento che porterà sul palco la domenica sera sonorità profonde e avvolgenti.

Tra gli speciali mercoledì del mese, spiccano le serate Perché ci vuole orecchio – Open mic, dedicata a cantanti e band emergenti che desiderano esibirsi davanti a un pubblico appassionato, l’Irish Night, con un’immersione nella musica e nelle danze della tradizione irlandese, e la Cristal Milonga, che regalerà una notte all’insegna del tango e della sua intensa espressività.

A completare il programma, Souvenirs de Django, che proporrà uno spettacolo che intreccia musica e conversazione con il musicista e musicologo Fabio Lossani.

Il programma completo degli eventi di febbraio è disponibile al seguente link: https://spiritdemilan.it/calendario-febbraio-2025/.

SABATO 1 FEBBRAIO

ore 22.30 – Holy Swing Night con i Jumping Jive.

DOMENICA 2 FEBBRAIO

Ore 11.00 – Wunder Mrkt. Artigianato di qualità, pezzi vintage e molto altro.

Ore 15.00 – Hot Jazz Club con gli Spirit Hot Five.

Ore 18.00 – Concerto del duo Deb & Rose.

Ore 21.00 – Concerto della band Mama Bluegrass Band.

LUNEDÌ 3 FEBBRAIO

Lo Spirit de Milan rimane chiuso.

MARTEDÌ 4 FEBBRAIO

ore 22.00 – Ca.Bar.Et Boh.Visa.

MERCOLEDÌ 5 FEBBRAIO

ore 21.30 – Perché ci vuole orecchio – Open mic.

GIOVEDÌ 6 FEBBRAIO

ore 22.00 – Barbera & Champagne con i DuperDu.

VENERDÌ 7 FEBBRAIO

ore 22.30 – Bandiera Gialla con i Funky Machine.

SABATO 8 FEBBRAIO

ore 22.30 – Holy Swing Night.

DOMENICA 9 FEBBRAIO

Ore 12.30 – Apertura per il pranzo.

Ore 15.30 – Hot Jazz Club.

Ore 18.00 – Aperitivo in Osteria con El Roberto e el Maurizio.

Ore 21.30 – Spirit in Blues con Egidio Juke Ingala & the Jacknives.

LUNEDÌ 10 FEBBRAIO

Lo Spirit de Milan rimane chiuso.

MARTEDÌ 11 FEBBRAIO

ore 22.00 – Ca.Bar.Et Boh.Visa.

MERCOLEDÌ 12 FEBBRAIO

ore 21.30 – Irish Night con Meneguinness Acoustic Session.

GIOVEDÌ 13 FEBBRAIO

ore 22.00 – Barbera & Champagne con The Cadregas.

VENERDÌ 14 FEBBRAIO

ore 22.30 – Bandiera Gialla con i Mary & The Quants.

SABATO 15 FEBBRAIO

ore 22.30 – Holy Swing Night.

DOMENICA 16 FEBBRAIO

Ore 12.30 – Apertura per il pranzo.

Ore 15.30 – Hot Jazz Club.

Ore 18.00 – Concerto di Lele Orchestra.

Ore 21.30 – Concerto di Max & Veronica feat. Giulia Larghi

LUNEDÌ 17 FEBBRAIO

Lo Spirit de Milan rimane chiuso.

MARTEDÌ 18 FEBBRAIO

ore 22.00 – Ca.Bar.Et Boh.Visa.

MERCOLEDÌ 19 FEBBRAIO

ore 21.30 – Cristal.

GIOVEDÌ 20 FEBBRAIO

Lo Spirit de Milan rimane chiuso.

VENERDÌ 21 FEBBRAIO

ore 22.30 – Bandiera Gialla con Dance Angels.

SABATO 22 FEBBRAIO

ore 22.30 – Holy Swing Night.

DOMENICA 23 FEBBRAIO

Ore 12.30 – Apertura per il pranzo.

Ore 15.30 – Hot Jazz Club.

Ore 18.00 – Concerto di Spinta Acustica.

Ore 21.30 – Spirit in Blues con Cek & The Stompers.

LUNEDÌ 24 FEBBRAIO

Lo Spirit de Milan rimane chiuso.

MARTEDÌ 25 FEBBRAIO

ore 22.00 – Ca.Bar.Et Boh.Visa.

MERCOLEDÌ 26 FEBBRAIO

ore 21.30 – Souvenirs de Django.

GIOVEDÌ 27 FEBBRAIO

ore 22.00 – Barbera & Champagne con Teka P trio.

VENERDÌ 28 FEBBRAIO

ore 22.30 – Bandiera Gialla con Re-Beat.

Ma non solo: è anche il luogo ideale per gustare la cucina tradizionale milanese!

Per cenare alla “Fabbrica de la Sgagnosa”, si consiglia vivamente di prenotare tramite il form online disponibile qui: https://spiritdemilan.it/per-prenotare/.

Al vostro arrivo, sarete accolti con calore da La Mariuccia o L’Ambroes, che vi accompagneranno al tavolo riservato.

Il menù propone piatti della tradizione, preparati con amore e ingredienti selezionati, proprio come faceva la nonna.



Per informazioni e prenotazioni: festeggia@spiritdemilan.it

www.spiritdemilan.it

www.facebook.com/spiritdemilan

