Futurae Heroes sarà tra i protagonisti di Futura Expo

Il progetto FUTURAE HEROES, di MUSIC INNOVATION HUB, sarà tra i protagonisti di FUTURA EXPO, la grande manifestazione dedicata all’economia sostenibile e alla transizione green che si svolgerà il 7, 8 e 9 marzo al Brixia Forum di Brescia.

Futurae Heroes avrà uno spazio dedicato in partnership con EF Education Italia. Verranno coinvolti i giovani e le giovani della Talent Factory, composta da 20 under 25, come tutor nei tavoli di lavoro dei programmi di orientamento e formazione per le scuole superiori (PCTO) finalizzati ad individuare modelli economici responsabili e sostenibili, realizzati in collaborazione con ScuolaAttiva e che vedranno la partecipazione di 300 studenti e studentesse.

I ragazzi e le ragazze stanno imparando a lavorare su progetti sostenibili, interagendo con imprenditori e imprenditrici, professionistə e manager.

Sarà possibile partecipare al Percorso Esperienziale sulla Voglia di Futuro, uno spazio all’interno di Expo per esplorare le aspirazioni, le aspettative e le prospettive dei partecipanti e delle partecipanti rispetto al loro domani.

Attraverso attività immersive, momenti di riflessione e strumenti interattivi, il percorso stimola la consapevolezza e il confronto tra generazioni, rilevando in tempo reale le percezioni e le emozioni dei partecipanti.

Durante la tre giorni ci sarà la possibilità di partecipare al Silent party, il format organizzato da We Love Castello, durante il quale si alterneranno diversi dj, proponendo musica che verrà ascoltata esclusivamente con le cuffie. 400 cuffie verranno messe a disposizione di persone di tutte le età che vorranno esplorare l’Expo, contribuendo alla realizzazione di un evento a emissioni zero.

Nel programma di Futurae Heroes, anche un grande live che unirà diverse generazioni. Dopo la partecipazione di Elisa nella scorsa edizione, sarà Nada, una delle voci più amate del panorama italiano, ad inaugurare Futura Expo con un set in duo.

Il concerto di apertura ad ingresso gratuito si terrà la sera del 7 marzo presso la Futura Arena.

L’8 marzo, in occasione della Festa della Donna, la Fondazione Una Nessuna Centomila (Presidente onoraria Fiorella Mannoia) interverrà con un panel dal titolo: Dal silenzio all’azione: come le aziende possono agire e fare rete contro la violenza di genere e la violenza domestica.

Saranno presenti artisti e artiste del laboratorio della fondazione per discutere del tema con imprenditrici, manager e responsabili dei centri antiviolenza di Brescia. La Fondazione, inoltre, avrà uno spazio dedicato per tutto il periodo dell’Expo.

Il 9 marzo sarà trattato il tema della felicità con Fondazione Felicità di Marco Losito (Vice Presidente) e alcuni imprenditori sociali. La Fondazione dimostrerà, attraverso esempi concreti, come la felicità sia raggiungibile e possa avere un impatto sul benessere delle società.

https://musicinnovationhub.org/

https://www.futura-brescia.it/

