Deviazioni e restrizioni sulla S.P. 412 “della Val Tidone”

Si comunica che per il completamento dei “lavori di manutenzione straordinaria, riqualificazione e sistemazione strade provinciali riguardanti la sostituzione di barriere metalliche su manufatti stradali in scavalco a linee ferroviarie, autostrade e tangenziali”, la strada provinciale S.P. 412 “della Val Tidone”, in corrispondenza del manufatto stradale ID 466 al km 7+750 circa, di scavalco alla S.P. 40, nel Comune di Carpiano, sarà interessata da parzializzazioni/deviazioni/restrizioni alla viabilità stradale per il periodo dal 07/02/2025 sino al 28/02/2025, comprensivo di orario notturno.

