DAXMI: collaborazione Domus Academy e il Comune di Milano

Domus Academy continua la collaborazione con il Comune di Milano nell’ambito di DAXMI, programma di borse di studio che offre ai migliori laureati italiani un’esperienza di alta formazione nell’ambiente internazionale dell’accademia.

Inserendosi nella più ampia cornice del “Patto per il Lavoro” del Comune di Milano – programma di azioni concrete pensate per rilanciare l’occupazione con misure pratiche e verificabili – Domus Academy rilancia l’iniziativa a supporto dei talenti italiani con dodici nuove borse di studio a copertura totale della retta dei Master accademici (60 ECTS) nei settori del design, della moda e del business. L’investimento complessivo che Domus Academy dedica a questa tipologia di borse di studio raggiunge un valore superiore a 400.000€ all’anno, a testimonianza del supporto concreto della scuola ai talenti provenienti da tutta Italia.

In questo contesto, DAXMI nasce dalla volontà di formare professionisti e innovatori che rientrino tra le figure più ricercate dal mercato del lavoro, costituendo così un vantaggio competitivo per le aziende. L’intento è di valorizzare, accanto alla visione di una Milano come “città delle opportunità”, quella di una Milano come “città dell’educazione”, con l’obiettivo di promuovere e sostenere l’accesso all’alta formazione di qualità.

L’ultima analisi condotta da Doxa BVA nel 2024 ha confermato il 96% di placement rate per gli studenti Domus Academy che hanno trovato lavoro a un anno dal diploma. Forte di questo risultato e del suo heritage, che sin dalla fondazione ha visto i futuri designer studiare e sperimentare in un ambiente aperto e interdisciplinare, Domus Academy continua a seguire una metodologia cross-disciplinare. I suoi corsi, interamente in inglese, offrono inoltre opportunità di workshop con professionisti esperti e aziende leader nei rispettivi settori.

I requisiti per candidarsi a DAXMI

I candidati devono essere già in possesso di un Diploma Accademico di primo livello o di una Laurea, o stare per laurearsi entro l’inizio del Master e, in ogni caso, entro l’Anno Accademico 2023-24 (previa verifica con l’Ufficio Ammissioni).

Il requisito richiesto per la padronanza della lingua inglese è il certificato ‘IELTS 5.0’ o equivalente.

Le candidature dovranno essere inviate a Domus Academy entro e non oltre il 28 febbraio 2025.

I candidati saranno informati dell’esito del concorso via e-mail entro il 14 marzo 2025.

