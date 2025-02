La Milano-Torino parte anche quest’anno da Rho

La collaborazione tra Comune di Rho e RCS Sport continua e l’intesa si rafforza di anno in anno. Come avvenuto nel 2023 e nel 2024, la classica di ciclismo Milano-Torino partirà dal cuore di Rho, in piazza San Vittore, e prenderà il via alle 11.35 di mercoledì 19 marzo 2025 per proseguire alla volta della Basilica di Superga, a Torino, dove è previsto l’arrivo.

La 106° edizione della Milano – Torino sarà accompagnata da una serie di iniziative che porteranno in tutta la città i colori che caratterizzano questa storica corsa ciclistica, ovvero il rosso e il blu. Dal momento che la data coincide con la Festa del Papà, alcuni eventi saranno collegati anche a questa concomitanza.

Un concorso, infatti, coinvolge tutti i cittadini. Il tema è “Papà sei un MiTo!”. I rhodensi sono invitati a inviare all’indirizzo email comunicazione@comune.rho.mi.it , indicando nell’oggetto “CONCORSO MITO”, uno scatto che ritrae padre e figlio/a in bicicletta. Vanno benissimo anche foto storiche con i nonni. I primi tre classificati verranno premiati prima della partenza. La giuria valuterà, in particolare, tenerezza, creatività e legame affettivo con le due ruote.

Grazie ad ArtePanettone, realtà che spesso collabora con l’Amministrazione comunale, e a iGix srl, che cura il merchandising con marchio RHO abitualmente in vendita all’Official Point nel polo esterno di Fiera Milano Rho, saranno in vendita da domenica 16 a mercoledì 19 marzo, nel locale comunale di piazza San Vittore, gustosi biscotti monoconfezione con inciso sulla pasta di zucchero il logo “Papà sei un MiTo!”: potranno essere un simpatico regalo per i genitori di tutte le età.

Per coinvolgere il mondo del commercio, in collaborazione con la delegazione Confcommercio Rho guidata dalla presidente Patrizia Giudici, viene nuovamente bandito un concorso dedicato ai negozianti: saranno premiate con targhe dedicate all’evento le tre vetrine più originali ispirate alla classica di ciclismo. Per partecipare occorre considerare la storia della gara e utilizzare i colori chiave: rosso e blu. I negozianti che vorranno aderire al concorso dovranno allestire la vetrina a tema e inviarne una fotografia a comunicazione@comune.rho.mi. it indicando nell’oggetto “VETRINE MITO”.

Il settimanale Settegiorni si è reso disponibile a pubblicare le foto dei vincitori dei concorsi banditi dal Comune di Rho.

