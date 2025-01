turbopaolo: continua il successo del Tour Europeo e Italiano

turbopaolo: lo show europeo Turbopaolo 750 ha registrato il tutto esaurito per la data del 2 marzo alle 19:45 al The Camden Club a Londra e per il doppio appuntamento del 26 febbraio al Melkweg Cinema di Amsterdam. Anche le date italiane di Turbopaolo 1000 hanno riscosso un successo straordinario: Como, l’appuntamento serale di Milano, Roma, Torino, Bologna e Padova sono già sold out.

I biglietti della tournée, prodotta da Vivo Concerti, sono disponibili online su www.vivoconcerti.com e in tutti i punti vendita autorizzati.

Al secolo Paolo Sarmenghi, turbopaolo è tra i più esilaranti comici nativi digitali diventato virale sui social grazie alla sua irriverenza, tra una laurea in giurisprudenza e ironia quotidiana.

Retropensieri, tecniche di marketing, sogni di gloria, adv, delfini e tutto quello che l’Internet può farci venire in mente e a cui solo turbopaolo riesce a dar forma sono alcuni dei soggetti dei suoi sketch.

turbopaolo ha un feed imprevedibile su cui procrastinare per ore e adesso anche uno spettacolo di stand up comedy. Direttamente dallo sconfinato universo di Tik Tok fino ai palchi, turbopaolo approda nel mondo fisico con uno spettacolo comico ricco di ironia in pieno stile social media.

Turbopaolo 750 e Turbopaolo 1000 proseguono il percorso iniziato con Turbopaolo 500, il suo primo spettacolo di stand up comedy. Partito il 6 aprile 2024 da Ovada, ha proseguito in diverse altre città italiane, con ben tre date a Milano.

CALENDARIO DATE

TURBOPAOLO 750

Mercoledì 19 febbraio 2025 – Barcellona (Spagna), Golem’s

Lunedì 24 febbraio 2025 – Monaco (Germania), Saal X

Martedì 25 febbraio 2025 – Bruxelles (Belgio), La Tricoterie

Mercoledì 26 febbraio 2025 – Amsterdam (Paesi Bassi), Melkweg Cinema – ore 19:00 SOLD OUT

Mercoledì 26 febbraio 2025 – Amsterdam (Paesi Bassi), Melkweg Cinema – ore 21:30 SOLD OUT

Domenica 2 marzo 2025 – Londra (Regno Unito), The Camden Club – ore 17:15 DATA POMERIDIANA

Domenica 2 marzo 2025 – Londra (Regno Unito), The Camden Club – ore 19:45 SOLD OUT

TURBOPAOLO 1000

Venerdì 28 febbraio 2025 – Como, Teatro Sociale SOLD OUT

Giovedì 6 marzo 2025 – Ovada (AL), Teatro Comunale

Sabato 8 marzo 2025 – Milano, Auditorium di Milano Fondazione Cariplo – ore 17:00 – DATA POMERIDIANA

Sabato 8 marzo 2025 – Milano, Auditorium di Milano Fondazione Cariplo – ore 21:00 SOLD OUT

Domenica 9 marzo 2025 – Roma, Largo Venue SOLD OUT

Giovedì 13 marzo 2025 – Torino, Teatro della Concordia SOLD OUT

Martedì 18 marzo 2025 – Perugia, Auditorium San Francesco al Prato

Mercoledì 19 marzo 2025 – Bologna, Estragon SOLD OUT

Giovedì 20 marzo 2025 – Padova, Hall SOLD OUT

L’organizzatore declina ogni responsabilità in caso di acquisto di biglietti fuori dai circuiti di biglietteria autorizzati non presenti nei nostri comunicati ufficiali.

Per tutte le info di biglietteria: www.vivoconcerti.com

Altri articoli di teatro su Dietro la Notizia