Sabato 11 gennaio andrà in onda su Rai3, in seconda serata, “Rapsodia Manzoniana”, il docufilm prodotto da Rampello & Partners – studio creativo fondato e guidato da Daniele Rampello con la direzione artistica di Davide Rampello – e realizzato in collaborazione con Nubifilm Studio e con la regia di Andrea Longhi.

Il progetto – creato da un team di produzione e da un cast di giovani attori – reinterpreta “I promessi sposi” per rendere fruibile lascito culturale di Alessandro Manzoni non solo agli appassionati di questo scrittore straordinario, ma soprattutto alle nuove generazioni che affrontano la vita e le opere dell’autore spesso in modo troppo didascalico e accademico, dimenticandosi quanto siano attuali i valori che il Manzoni ha coltivato per tutta la sua vita e che ha traslato nelle sue opere.

E proprio il lascito valoriale manzoniano è protagonista dal docufilm che propone al pubblico una struttura narrativa in grado di alternare in modo fluido momenti di finzione – in cui una compagnia teatrale ha difficoltà nella messa in scena dei Promessi Sposi e, per questo, inizia un viaggio alla scoperta dei luoghi in cui il Manzoni è vissuto – a momenti di approfondimento a cura di Beppe Vessicchio, Gianni Canova, Eleonora Mazzoni e Stefano Motta.

L’obiettivo è duplice: da un lato far scoprire ai telespettatori i luoghi in cui il Manzoni è cresciuto, ha alimentato la sua poetica letteraria e la sua visione della vita, così da far acquisire una maggiore consapevolezza della rilevanza socioculturale dei Promessi Sposi. Dall’altro arricchire il racconto con aneddoti poco conosciuti su Manzoni come il suo legame artistico con Giuseppe Verdi o il ruolo che le donne hanno avuto nella sua vita e nelle sue opere, senza dimenticare di descrivere l’evoluzione delle rappresentazioni cinematografiche e televisive riservate alla sua opera più importante e al complesso rapporto tra realtà e finzione in essa contenuto.

