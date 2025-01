Due famiglie rivali in una commedia divertente tinta di giallo

“Famiglia Micidiale”, è una commedia esilarante di Alessandra Merico, regia di Enzo Casertano. Con Enzo Casertano, Beatrice Fazi, Gianni Ferreri e Alessandra Merico.

La famiglia Moscetti ha un grande astio nei confronti dei vicini, i Longobardi.

Ogni cosa diventa un motivo di sfida tra le due famiglie, soprattutto in occasione delle festività: luminarie migliori, addobbi più appariscenti, pranzi e feste più riuscite.

Ma anche nel quotidiano si intrattengono invidie e gelosie: acquisti di macchine, vacanze più lussuose, vestiti firmati, persino la razza del cane diventa motivo di competizione.

Un giorno però a casa dei vicini avviene un fatto drammatico, viene ucciso un componente della famiglia.

I Moscetti vivono un momento di scarsa compassione per il lutto immediatamente interrotto da un nuovo motivo di invidia: i Longobardi sono improvvisamente sotto l’occhio dei riflettori nazionali.

Giornali, reti televisive, radio, tg, tutti i media non fanno che parlare di loro e il giardino a fianco si trasforma presto in un viavai di giornalisti e conduttori di programmi di spicco che non perdono occasione per intervistarli.

I Longobardi sono diventati famosi.

I Moscetti però non vogliono essere secondi a nessuno e studiano un piano per il contrattacco.

Ci riusciranno?

Teatro Martinitt: “Famiglia Micidiale”

Dal 30 gennaio al 2 febbraio

Per informazioni e acquisto biglietti:

TEATRO/CINEMA MARTINITT Via Pitteri 58, Milano.

www.teatromartinitt.it

