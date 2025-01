Stasera a Zona Bianca l’emergenza abitativa e femminicidi

Un nuovo capitolo del reportage sull’emergenza abitativa in Italia sarà al centro del nuovo appuntamento di domani, domenica 19 gennaio, con “Zona Bianca” condotto da Giuseppe Brindisi in prima serata su Retequattro: mentre i cittadini fanno fatica a trovare una casa a un costo ragionevole, gli affitti brevi sono sempre più diffusi.

Ampio spazio, inoltre, verrà dedicato ai casi di cronaca che hanno fatto più discutere negli ultimi giorni, come la vicenda del doppio femminicidio a Modena per cui Salvatore Montefusco è stato condannato a 30 anni, evitando l’ergastolo, perché secondo la Corte d’Assise l’uomo, spesso umiliato, ha ucciso la moglie e la figlia di lei per «motivi umanamente comprensibili».

Infine, una pagina sui baby influencer, fenomeno nato in America che sta prendendo piede anche in Italia: sempre più minori, spesso veri e propri bambini, diventano creator digitali in grado di influenzare le decisioni di acquisto dei genitori dei loro coetanei, generando un imponente giro d’affari.

