Bradley Simpson: “Carpet Burn”, il nuovo singolo

Dopo aver trascorso l’ultimo anno affermandosi come uno degli artisti emergenti del Regno Unito più interessanti a livello internazionale, Bradley Simpson si prepara ad un epico 2025, pubblicando ieri venerdì 17 gennaio, il suo nuovo singolo CARPET BURN.

Il brano anticipa l’arrivo del suo attesissimo album di debutto solista THE PANIC YEARS, in uscita il 28 febbraio.

Il pre-order di THE PANIC YEARS è disponibile: https://store.bradleysimpson.com/

Un sorprendente vinile ecologico in edizione speciale è il fiore all’occhiello dei formati fisici dell’album, mentre sul suo store ufficiale è in vendita una selezione di articoli autografati.

CARPET BURN incarna perfettamente lo stile intimo e da cantautore senza tempo di Bradley, che trova una sua armonia tra sonorità contemporanee e un’estetica calda dal sapore anni ’70.

I testi catturano l’essenza di emozioni universali e profonde, che Bradley rivela nella canzone mostrando la sua vulnerabilità e condividendo esperienze autentiche.

Dopo l’uscita di THE PANIC YEARS Bradley sarà protagonista del suo più grande tour nel Regno Unito ad oggi, che si concluderà con un importante concerto a Londra all’O2 Forum Kentish Town.

