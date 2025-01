Si conclude il Settimo Tour in Cina, del Piccolo Coro dell’Antoniano

Oggi sabato 4 gennaio 2025, si conclude a Nanchino, la settima tournée sold out in Cina del Piccolo Coro dell’Antoniano diretto da Sabrina Simoni.

Questo viaggio, a cavallo tra il vecchio e il nuovo anno, rappresenta il gran finale di un 2024 ricco di musica ed emozioni in cui l’Antoniano ha celebrato i 70 anni dalla fondazione.

I due ultimi concerti del tour si terranno al Jiangsu Center for the Performing Arts di Nanchino (primo set alle ore 14.00 e secondo set alle ore 19.30).

I primi cinque spettacoli si sono tenuti il 30 e 31 dicembre e il 1° gennaio allo Shanghai Culture Square.

Fr. Giampaolo Cavalli, Direttore dell’Antoniano, commenta dalla Cina: «Questo tour racconta di una storia costruita insieme perché da secoli l’Italia e la Cina sono legati da una storia di scambi, di popoli e culture che si incontrano. I bambini italiani e i bambini cinesi superano sempre tutti i confini, che alle volte sembrano impedire il contatto, realizzando un’armonia speciale, un’armonia che nasce dalla musica e dalla voglia di camminare insieme. Qui dalla Cina un grandissimo augurio di buon anno dal Piccolo Coro dell’Antoniano, che sia un 2025 ricco di questi incontri e soprattutto in cui la Pace diventi possibile».

Ancora una volta il Piccolo Coro porta in Cina tre importanti bandiere: oltre a rappresentare il “made in Italy” della musica per l’infanzia, il Coro infatti è anche ambasciatore UNICEF dal 2002 e portavoce dal 2008 del riconoscimento UNESCO dello Zecchino d’Oro tra i Patrimoni per una Cultura di Pace.

Al coro è conferito, inoltre, il ruolo di Portavoce della Solidarietà dell’Antoniano, istituzione dei Frati Minori che si occupa principalmente di solidarietà, intrattenimento e comunicazione sociale

Oggi il Piccolo Coro dell’Antoniano è uno dei cori più conosciuti al mondo, composto da 52 bambine e bambini dai 4 ai 12 anni, e continua a portare avanti il progetto originario della sua fondatrice Mariele Ventre: fare dell’esperienza corale un vero e proprio percorso di crescita attraverso la collaborazione tra piccoli, con lo sguardo sempre attento all’evoluzione dei linguaggi musicali e dei contenuti educativi.

www.antoniano.it

