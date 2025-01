Ospiti e programma completo del carnevale di Sciacca 2025

Si è tenuta ieri, presso la “Sala Albero” del Multisala Badia Grande, la conferenza stampa ufficiale del Carnevale di Sciacca 2025, alla presenza del Sindaco di Sciacca Fabio Termine, Giuseppe Corona e Antonio Di Marca di Futuris Srls, Cosimo Rizzuto di ReCord Eventi e Sasà Salvaggio, uno dei presentatori del Carnevale.

Futuris srls ha presentato il programma completo

Il 15 febbraio alle ore 20:00 in Piazza Angelo Scandaliato ci sarà la presentazione dei gruppi mascherati dei carri allegorici in concorso per la nuova edizione. La cerimonia di apertura del Carnevale di Sciacca 2025 si terrà il 22 febbraio a partire dalle ore 15:45.

Cinque giornate di sfilata di Carri Allegorici con il tradizionale spettacolo del Carnevale di Sciacca.

Confermati i 2 palchi della manifestazione, l’area kids, il luna park, e tanti ospiti di fama nazionale. Per i più piccoli, il 23 febbraio, salirà sul palco Carolina Benvenga con il suo “Carolina Show” e domenica 2 marzo ci saranno anche Salvo & Giorgia + mamma Cinzia.

Il 28 febbraio invece la musica sarà protagonista con il live di Dargen D’amico.

Un programma fitto di show ed eventi che animerà diversi spazi della città a partire dal 15 febbraio fino al 2 marzo.

Il programma completo è disponibile su: www.carnevalesciacca.it

Biglietti disponibili su: www.carnevalesciacca.it e www.ticketsms.it

