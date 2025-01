La magia dell’amore narrata attraverso la musica e la poesia sarà protagonista per il primo appuntamento della “Stagione di Musica e Narrazione” del 2025 a Torino. Infatti, domenica 9 febbraio ore 16.00, presso l’Educatorio della Provvidenza di corso Trento 13 a Torino, prenderà il via lo spettacolo “L’Amor che Move il Sole e l’Altre Stelle”, omaggio al potere universale dell’amore, ispirato ai celebri versi di Dante Alighieri che concludono la “Divina Commedia”.

L’evento, proposto in prossimità della festività di San Valentino, esplorerà l’amore in tutte le sue sfumature – felici e melanconiche, profonde e tormentate – attraverso un raffinato intreccio di musica vocale da camera, arie d’opera, melodie napoletane e alcune delle più suggestive poesie d’amore di tutti i tempi. La scaletta musicale includerà brani di Schubert, Mahler, Faurè e Tosti. Queste arie trasporteranno il pubblico in mondi espressivi di intensità vera.

Non mancheranno arie e duetti da celebri opere come “Madame Butterfly” e “Carmen”, insieme alle immortali sonorità napoletane, autentici capolavori di melodia e al tempo stesso emozione. Il pomeriggio musicale vedrà la partecipazione del gruppo “Artisti dell’Opera Rinata”, musicisti e cantanti che rispondono al nome di Roberta Wildmann contralto, Daniele Di Tommaso tenore, Valter Carignano basso baritono e ideatore della stagione musicale, Marina Di Paola attrice e regista e infine Michela Varda pianista conosciuta per la varietà e raffinatezza nel produrre suoni morbidi, decisi e delicati.

L’appuntamento all’Educatorio della Provvidenza è un’occasione per lasciarsi emozionare dalla bellezza della musica e della poesia. L’ingresso è a offerta libera , con prenotazione obbligatoria al numero 375.8090195. Da ricordare che le prime note sono intorno alle 16.

