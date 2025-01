La pallavolista novatese Martina Ghezzi cambia squadra

Nuova esperienza per la pallavolista novatese Martina Ghezzi, nuovo acquisto della Volksbank Vicenza Volley. La squadra vicentina in piena zona play off, ha scelto la schiacciatrice 23enne con l’esperienza di sei stagioni in serie A2.

L’obiettivo della squadra biancorossa che milita in serie B1 è quello di giocare al meglio i play off e distinguersi dalle concorrenti e per questo ha ingaggiato Martina, proveniente dalla Picco Lecco, formazione lombarda di A2 femminile.

«Dopo due stagioni difficili avevo voglia di un posto, ambiente tranquillo ma allo stesso tempo con obiettivi importanti. Mi metto in gioco in un contesto che ha l’obiettivo di vincere, la mia è stata una scelta per ritrovare soddisfazioni personali nei confronti della pallavolo. Anche da avversaria in A2 ho sempre visto Vicenza come una realtà organizzata e che potesse far bene; scendere in B1 può non essere semplice, ma volevo ritrovare un po’ di campo, soddisfazione e serenità, cercando un campionato di alto livello. Ho avvertito fin da subito la fiducia della società e di coach Mariella Cavallaro; inoltre, due anni fa a Sant’Elia ho giocato in squadra con Natasha Spinello, attuale capitana di Vicenza, e non nascondo che nella scelta avere un punto di riferimento così, a maggior ragione palleggiatrice, è stato importante. Parlando con lei ho avuto riscontri molto positivi sull’ambiente e questo ha inciso nella mia decisione. Arrivo in punta di piedi in un gruppo e in una squadra che sta facendo molto bene e spero di dare il mio apporto in più facendo leva sull’esperienza che ho maturato in A2», spiega la pallavolista.

Martina ha alla spalle un validissimo palmares, quattro scudetti giovanili nelle categorie under 14, under 16 e under 18 con le squadre di Orago e Volleyrò. A questo si aggiungono quasi sei stagioni in serie A2, con le maglie del Sassuolo, Olbia, Macerata, Sant’Elia, Costa Volpino e Lecco.

Anche l’allenatrice Mariella Cavallaro è contenta della presenza di Martina e sottolinea la sua formazione giovanile di massimo livello. Il suo arrivo completa la squadra dopo la defezione inaspettata di una schiacciatrice poco prima dell’inizio della preparazione estiva. Tra i suoi grandi tifosi ci sono i genitori, la sorella Erika e il nonno materno che loda sempre la nipote pallavolista per le vie di Novate.

