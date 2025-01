Bollate, ecco il nuovo presidente del Consiglio comunale

Eugenio Barlassina è il nuovo presidente del Consiglio comunale di Bollate. In seguito alle dimissioni, avvenute nelle scorse settimane, di Riccardo Braga, che ha ricoperto il ruolo di presidente del Consiglio comunale dal 2020, il Consiglio ha proceduto alla nomina del suo successore nella seduta del 9 gennaio.

Durante la sessione, a scrutinio segreto, è stato scelto Eugenio Barlassina per assumere l’incarico. Eugenio Barlassina, attualmente Consigliere comunale e capogruppo del Gruppo Misto, è un professionista con una lunga esperienza sia nell’ambito legale, come avvocato, sia nella gestione della vita politica e amministrativa della città. Nel suo intervento subito dopo l’elezione, Barlassina ha espresso gratitudine per la fiducia ricevuta, sottolineando l’importanza di garantire il funzionamento istituzionale e il rispetto dei valori democratici.

«È per me un onore e una responsabilità assumere questo ruolo. Mi impegno a promuovere un confronto costruttivo e lavorare per il bene della nostra comunità, sempre nel rispetto delle regole e delle persone che rappresentiamo», conclude il nuovo presidente del Consiglio comunale.

