Cava dei Tirreni, 30 gennaio 2025 L’amore vero scodinzola. A partire da sabato 1 febbraio, con il patrocinio del Comune di Cava, prenderà il via l’iniziativa “San Valentino a 4 Zampe – Adotta l’Amore della Tua Vita!”. Promossa da Cava Energia in collaborazione con il Canile di Cava de’ Tirreni, questa campagna ha l’obiettivo di dare maggiore visibilità ai cuccioli in cerca di una casa e sensibilizzare la comunità sull’importanza dell’adozione consapevole. La mission è trasformare la festa degli innamorati in un’occasione speciale per celebrare l’amore incondizionato che lega le persone ai loro amici a quattro zampe.

L’INIZIATIVA L’evento offre due possibilità di partecipazione. Chi desidera accogliere un nuovo amico nella propria vita potrà farlo attraverso l’adozione consapevole, un gesto d’amore e responsabilità che garantisce a un cucciolo la possibilità di trovare una famiglia affettuosa. Per coloro che non possono adottare, ma vogliono comunque dare il loro contributo, sarà possibile effettuare una donazione. Questo aiuterà a sostenere le cure, il cibo e le necessità quotidiane degli animali ospitati nel canile.

IL CONTRIBUTO DEL CANILE Il canile ha 180 cani. Adottare sarà disponibile in tutta Italia grazie alla rete solidale dei volontari che ogni giorno contribuiscono alla causa. Per rendere questa iniziativa concreta ed efficace, il canile metterà a disposizione un elenco di cuccioli pronti per l’adozione. Ogni cucciolo sarà accompagnato da una scheda informativa dettagliata che permetterà ai futuri adottanti di conoscere meglio il loro possibile nuovo amico. Inoltre, sarà predisposto un sistema semplice e accessibile per chi vorrà effettuare una donazione, con la garanzia che ogni contributo sarà destinato al benessere degli animali.

L’IMPEGNO DI CAVA ENERGIA Cava Energia si occuperà di dare massima visibilità all’iniziativa. Verrà realizzato un album fotografico dei cuccioli per incentivare l’adozione, e l’evento sarà promosso sia online, attraverso i social media e il sito web, sia offline, con la diffusione di volantini e locandine nei vari punti informativi dell’azienda. Inoltre, nei giorni precedenti San Valentino, verrà organizzato un evento speciale dove le persone interessate potranno conoscere i cuccioli disponibili e approfondire il percorso di adozione.

UN MESSAGGIO DI AMORE E RESPONSABILITÀ Questa iniziativa vuole trasmettere un messaggio forte e significativo: San Valentino non è solo la festa degli innamorati, ma una celebrazione dell’amore autentico in ogni sua forma. L’amore per un animale è un legame unico, fatto di fiducia, fedeltà e affetto incondizionato. «Con questo progetto vogliamo dare a tanti cuccioli la possibilità di trovare una casa accogliente e una famiglia che li ami per sempre. Siamo entusiasti di questa collaborazione e pronti a definire insieme tutti i dettagli per garantire il successo dell’iniziativa», dichiara Vincenzo Adinolfi di Cava Energia.

